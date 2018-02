Eesti piirivalvele piisab praegu kümnest droonist

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) esialgu olemasolevale kümnele droonile lisa ei vaja.

Droonidega on olnud üksikuid tehnilisi tõrkeid, Venemaa piirivalvel pretensioone nende kasutamise vastu pole olnud, kirjutab ERR.ee.

Idapiiril on üheksa drooni, mis on piirivalvurite igapäevases kasutuses alates jaanuarist ning neile lisaks on kagupiiril üks täisautomaatne droonipesa koos drooniga.

Kokku toimetavad piirivalvurid alates aasta algusest seega praegu kümne drooniga.

"Hiljuti soetatud üheksa drooni on niinimetatud seljakoti-droonid ehk et neid saab mugavasti patrullides kaasas kanda ja neil eraldi laadimispunkte ehk droonipesasid ette nähtud ei ole," ütles ERR-ile PPA integreeritud piirihalduse büroo politseikolonelleitnant Kalev Sarapu.

Praegu ei ole PPA-l kindlat plaani või ajakava täiendavate droonide soetamiseks.

"Ennekõike katsetavad piirivalvurid oma igapäevatöös olemasolevaid droone ning selle põhjal saame jooksvalt hinnata, kas, kuhu ja milliseid droone oleks tulevikus lisaks tarvis soetada," rääkis Sarapu.

