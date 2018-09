Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid head ajakirjandustava

Artikkel räägib konfliktist koolipsühholoogi Annika Vau ja lapsevanemate vahel, sest psühholoog tahtis lapse suunata vastu vanemate tahtmist psühhiaatri juurde ning esitas kaebuse lastekaitsele.

Annika Vau kaebas Pressinõukogule, et artikkel moonutab tegelikkust ja on ühepoolne. Samuti ei ole ta rahul, et loos on luba küsimata avaldatud tema nimi ja foto. Kaebaja lisas, et artikli juures ilmus teda solvavaid kommentaare ja artikli mõjul avaldati talle sotsiaalmeedias negatiivset hinnangut. Kaebaja ei ole ka rahul, et ei saanud artikliga enne ilmumist tutvuda.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et artikkel käsitles kaebaja tegevust koolipsühholoogina ja seega oli tema nime ja foto avaldamine põhjendatud. Leht selgitas, et artikli sisu ei ole moonutatud ega eksitav. Samuti sai kaebaja võimaluse vastata konkreetsetele küsimustele ja juhtunut kommenteerida, sest loo oli juba avalikustanud lapsevanem.

Pressinõukogu tutvus põhjalikult nii Annika Vau kui ka Eesti Päevalehe ja Delfi poolt esitatud erinevate materjalidega, sealhulgas e-kirjavahetuste ja ametlike dokumentidega. Neid analüüsides otsustas Pressinõukogu, et Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri "Koolipsühholoog tahtis pimesoolepõletiku käes vaevleva lapse saata psühhiaatri juurde" selgelt eksitav. Selle pealkirjaga jäetakse psühholoog Annika Vaust mulje kui oma erialal ebakompetentsena tegutsenud inimesest. Lisaks märgib Pressinõukogu, et artiklis on eksitud kuupäevades, mida tunnistas ka toimetus oma vastuses.