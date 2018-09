Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid head ajakirjandustava

Eesti Päevaleht ja Delfi vastasid Pressinõukogule, et toimetus tutvustas EKREle arvutuskäiku, mis näitas, et erakonna kontol on vaba raha maksimaalselt 20 000 eurot. Kuna teistel erakondadel on kõikunud varasemad valimiskampaaniate kulud miljoni ja kahe vahel ning EKRE on tõusnud kolmanda koha erakonnaks, siis toimetuse hinnangul võib neil valimiskampaaniaks vaja minna vähemalt pool miljonit. Seetõttu saabki väita, et erakonna rahakott on valimiskampaania kontekstis tühi. Toimetuse väitel tuleb artiklist välja, et EKRE kampaania sisulistes küsimustes kellegi abi ei soovi, reklaamiagentuuridelt oodatakse vaid tehnilist abi. Toimetus märkis, et Jaak Madisson tutvus artikliga ega teinud ettepanekut fakte parandada. Toimetus lisas, et vastulause võimalust EKREle ei antud, kuna faktivigu ei olnud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul ei vasta pealkiri artikli sisule, sest loos ei tõestata, et EKRE rahakott on tühi. Samuti tuleb artiklist välja, et EKRE kasutab meediapindade hankimisel professionaalsete vahendajate abi.

Pressinõukogu esimees Gunnar Siiner