Eesti Päevalehe lugu pani trollivabriku täistuuridel undama

Eesti Päevalehe artiklis osutasid nii kaitseuuringute keskuse tegevjuht Dmitri Teperik kui ka valimiste turvalisuse ekspert Liisa Past, et trollijate eesmärk ei olegi niivõrd oma narratiivi kehtimapanek kuivõrd ebakindluse külvamine ja vastuolude tekitamine. Seega on kommentaariumist näha, et EKRE trollidel on praeguse seisuga jäme ots käes: kommentaarium on keskendunud nende väidetele vastuvaidlemisele ja artikli sisulisi küsimusi käsitletakse vähe.

Huvitavaid nähtusi on EKRE trollijuhtumiga kaasnenud ka Facebookis. Postimehe saidil kommenteerivad paljud kasutajad – oletatavasti libakontod – teemasid vaid ühe sõnaga „EKRE“.

Samas on nii-öelda kapist välja tulnud üks EKRE libaidentiteetidest, naine pärisnimega Gemma Bernadette Kits, kes püüab Ruuben Kaalepi ülestunnistust pehmendada ja väita, et EKRE maailmavaadet toetavad libakontod ei ole organiseeritud parteiline tegevus. „Tulin kaitsma enda ja teiste au ja õigust ning kinnitama avalikkusele, et Facebookis varitsevaid Eesti libakontosid ei ole loodud ei Sinise Äratuse, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ega ühegi teise organisatsiooni eesmärkide, soovide ega käskude täitmiseks,“ ütles Kits Postimehele.

Ekraanitõmmis

Gemma Bernadette Kits kuulub Facebookis EKRE nn Valterite-pesakonda. Facebookis on enam kui kümme erinevat Valteri-nime kontot, mis kõik tegelevad EKRE põhimõtete agressiivse ja nn „noortepärase“ edastamisega. Lembit Hiievalteri nimelisel kontol on sealjuures kirjas, et tegu on EKRE Valterite administraatoriga, ja seda juba 2017. aasta sügisest saati.

Ekraanitõmmis

Facebookis võis märgata veel ühte huvitavat tendentsi. Kaks pealtnäha erinevatele isikutele kuuluvat kontot kommenteerisid EKRE teemalist artiklit sõna-sõnalt samamoodi. Juhuslik korduvus on sõnastuse keerukuse tõttu välistatud, samuti ei viidanud kumbki postitaja sellele, et tsiteerib teist.

Ekraanitõmmis