Eesti Päevalehe ja Delfi ühistoimetuse uudistejuhiks saab Mihkel Tamm

Seni Eesti Päevalehe tegevtoimetajana ja uudistejuhina töötanud Raimo Poom jätkab tööd Ekspress Grupis. Esialgu, et aidata Mihkel Tammel ametisse sulanduda ning lisaks olla abiks Ärilehe ja uudiste struktuuri uuendamise juures.

"Oleme alates suvest arutanud, mil viisil oleks mul võimalik panustada kahtede valimistega poliitika-aasta käsitlemisse nii Delfis kui Eesti Päevalehes," ütles Poom. "Eri variante kaaludes on saanud selgeks, et uudistejuhi kohal pole olemas poolkäiku, kus saaks teha paralleelselt nii üht kui teist. Ja kui tõmmata joon kahe erineva väljakutse vahele, siis on see hetk just nüüd," rõõmustas Poom teatepulga üleandmise üle.

"Sügav kummardus ja tänud Raimole, kes aitas lugejateni viia sadu väga kõrge uudisväärtuse, tsiteeritavuse ja ühiskondlikult olulisi lugusid," kiitis peatoimetaja Urmo Soonvald Raimo Poomi tööd. "Tänu talle on Eesti kindlasti avatum ja läbipaistvam riik," ütles Soonvald.

Seni on Mihkel Tamm töötanud Päevalehe uudistereporterina ja loovuurivtoimetuses. Tööaega Ekspress Grupis on tal kokku 2 aastat ja 3 kuud. 2017. aastal valiti Tamm Eesti parimaks noorajakirjanikuks ja 2016. aastal võitis ta koos Mark Šandaliga Eesti Ajakirjanike Liidu konkursil aasta parima videoloo tiitli.