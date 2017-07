Eesti ostab 75 miljoni eest sõjatehnikat

Kaitseinvesteeringute Keskus kuulutas välja hanke kaitseväele automaattulirelvade ja nende lisavarustuse ostmiseks.

Hanke eesmärgiks on osta 1. ja 2. jalaväebrigaadile uued 5.56mm ja 7,62mm automaattulirelvad. Hankesse on kaasatud lisaks kaitseväele justiitsministeerium ning politsei- ja piirivalveamet, kellel on samuti tekkinud vajadus uute relvade järele. Tehniline spetsifikatsioon on kokku pandud kaitseväe juhtimisel.

Kokku kuni 29 000 relva

Kavandatava hankelepingu kohaselt ostab Kaitseinvesteeringute Keskus aastatel 2018 – 2021 ligikaudu 11000 automaattulirelva. Lisaks sellele peab sõlmitav raamleping võimaldama täiendavalt kuni 18 000 automaattulirelva ostmist aastani 2024.

Hanke maksimaalne eeldatav maksumus on 75 miljonit eurot. Tegemist on järgneva kümnendi ühe mahukama ja olulisema relvastushankega liikursuurtükkide K-9 ja laskemoona hangete kõrval.