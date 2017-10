Eesti õpilasesinduste liit: õõvastav, et koolivägivald on jätkuvalt osa meie haridusruumist

Pilt on illustreeriv Foto: Anni Õnneleid

Eesti õpilasesinduste liidu juhatuse aseesimehe Marcus Ehasool on kurb tõdeda, et koolivägivald on siiani nii laialdane probleem. "Olgem ausad- video on õõvastav ning mul on kurb tõdeda, et koolivägivald on jätkuvalt väga suur probleem," nendib Ehasoo.