Eesti ootab Euroopa Komisjonilt küberjulgeoleku strateegia uuendamist

Tänasel Euroopa Liidu üldasjade nõukogul Luksemburgis keskenduti kahe päeva pärast toimuvale Euroopa Ülemkogule, kes käsitleb rändeküsimusi, kaitse- ja julgeolekupoliitikat, tööhõivet, majanduskasvu ja konkurentsivõimet, välissuhteid ning digitaalset Euroopat.

Eesti eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasika sõnul on Eesti jaoks oluline, et ülemkogu arutab digitaalse ühtse turu hetkeseisu ja annab suuniseid edasiseks arenguks. "Eesti soovib oma eesistumisajal alustada andmete vaba liikumise õigusakti arutelu, mis muu hulgas käsitleb ka andmete ühekordse küsimise põhimõtet, samuti ootame Komisjonilt sügisel veel ajakohastatud küberjulgeoleku strateegiat, et olulise teemaga kiirelt edasi minna," ütles Maasikas.

Üldasjade nõukogu kiitis heaks järgneva 18 kuu ehk trio tööprogrammi, mis Eesti, Bulgaaria ja Austria ühistööna tagab nõukogu töö järjepidevuse. Trio programm sisaldab nii digiteenuseid, energialiitu, kliimapoliitikat kui majanduskasvu toetavaid tegevusi, samuti sotsiaalmõõdet, sisejulgeolekut ning stabiilset naabruspoliitikat ja laienemist.

Maasika hinnangul on Eesti kui üks trio programmi koostajatest seisnud hea selle eest, et kajastatud oleksid kõik võtmetähtsusega eelnõud ja teemad, millega tuleb järgneva poolteise aasta jooksul süvendatult tegelda. "Ränne, julgeolekuküsimused ja majanduskasv jäävad Euroopa Liidus lähiaastate prioriteetteemadeks. Kõigis neis teemades on suur roll e-teenustel, e-valitsuse temaatikal ja erinevatel e-lahendustel, mis on otseselt seotud nii majanduskasvu kui igapäevaelu turvalisusega," tõdes eriesindaja.

Üldasjade nõukogu järel arutas 27 liikmesriigi üldasjade nõukogu Ühendkuningriigis asuvate agentuuride ümberpaigutamise protseduuri.

Nõukogu veerel kohtus Matti Maasikas Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansiga, kellega arutati õigusriigi küsimusi ja institutsioonidevahelist koostööd.

Eriesindajal olid veel kohtumised ka Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise riigisekretäri paruness Anelay ja Iiri välisministri Simon Coveneyga.