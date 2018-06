Eesti on väike: Deniss Boroditši asemel läheb riigikokku Aivar Surva, kes koos Martin Repinskiga Jõhvis senise võimuliidu kukutas

Nüüd on olukord muidugi muutunud. Surva kinnitab Delfile, et vestles ka erakonnakaaslastega ning on nõus asendusliikmena riigikokku minema. Mis Jõhvi puutub, siis vähemasti esialgu kavatseb ta volikogu liikmena jätkata. "Esialgu küll, eks ole näha, kuidas koormusega on." Riigikogus loodab ta ennekõike tegeleda teemadega, mis puudutavad tema kodukanti ehk Ida-Virumaad. "Elupõlise koorilauljana pean ka kultuuri oluliseks."

Eevi Paasmäe: vajan mõtlemisaega

Repinski enda asendusliige on Keskerakonna Ida-Virumaa piirkonna esimees Eevi Paasmäe. Kas lähete asendusliikmena riigikokku? "Kui ma kandideerisin riigikogu valimistel, siis see tähendas seda, et olin valmis riigikokku minema," sõnas Paasmäe Delfile, ent lisas, et vajab siiski järelemõtlemisaega. "Mul on teatud aeg, et seda kaaluda, seda aega ka kasutan."

Repinski kohta märgib ta, et hindab kõrgelt Repinski otsust kodukanti naasta. "Kui ta kohalikel valimistel kandideeris, siis ta ka inimestele lubas, et kui võimalus tekib, siis ta tuleb vallavanemaks, et oma panus anda."

Kui suur on Boroditši ja Repinski lahkumishüvitis, pole veel teada. Seda on võimalik kokku arvutada alles siis, kui nad on ametlikult esitanud avalduse, et riigikogust lahkuvad ja vastav lahkumiskuupäev teada.