Eesti on jätkuvalt hariduses maailma esirinnas, kuid juba mõne aasta pärast võib terendada õpetajate nappuse tõttu katastroof

Voltri: "Võrreldes riigi keskmisega on õpetajate töötasu liiga väike, Eesti õpetaja on magistriharidusega spetsialist. Sellise inimese töötasu on riigi keskmisest 20 protsenti kõrgem, praegu on ta 10 protsenti väiksem. Kui me räägime inimeste meelitamisest õpetajaks, siis peab ta olema mitte ainult keskmine, aga sellest kõrgem,".

Voltri, kes õpetab füüsikat, nentis, et õpetajate palgad on rakendatud poliitilise karavani ette. "Enne eelmisi valimisi lubati, et õpetajate palk tõuseb 120 protsendini keskmisest, nüüd on Reformierakond tulnud välja selle lubadusega, kui me samasuguste kukesammudega läheneme õpetajate palga tõstmiseni, siis läheb meil kaks parlameti vaja, et me jõuaks vaid miinimumini. Õpetajaks vaid miinimumi peale ei lähe, sest seda miinimumi võileiva peale ei pane," sõnas ta.

Voltri järeldas, et ministri pakutud kümneaastane perspektiiv on pikk. "Me oleme maailma parimate seas, kuid kui oluliselt rohkem noori ametisse tulema ei hakka, ootab meid katastroof ees," sõnas mees.

Teiste leidudena tõi raport välja palgalõhe, mis saab alguse kõrghariduse omandamisest. Eestis omandab kõrghariduse üle poole noortest naistest, kuid noormehi jõuab ülikoolidesse vaid 34%. Seevastu ülikoolist välja astudes on koguni 97% kõrgharitud meestest töökoht tagatud, kuid naistest jõuab tööturule vaid 75%.

"Meie noored naised on väga tragid ja tublid, nad jõuavad kõrgkooli, kuid nende palgatase on sealt väljudes tunduvalt madalam ning tööle saamise võimalused ahatamad," kommenteeris Reps.

Kõrgharitute vahel on suurem palgalõhe kui Eestis veel Slovakkias (32%) ja Ungaris (33%).

Raport toob veel välja, et sisserännanute võimalused tööturul on halvemad kui kohalikel. Siiski on Eesti selles valdkonnas keskmisest üle, sest üle 40% mujal kui Eestis sündinud inimestes on omandanud kõrghariduse.

Sisserännanute olukord muutub keeruliseks just tööturul, sest nad teenivad 75 protsenti sellest, mille teenivad samal ametikohal sama haridusega töötavad Eestis sündinud inimesed. Seejuures on tähelepanuväärne, et meeste ja naised teenivad sama haridustaseme juures samal ametikohal 70 protsenti sellest, mida meestele töötasuna makstakse.