Eesti õigeusu kirik valis uueks metropoliidiks Vereja Eugeni

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik valis teisipäeval uueks metropoliidiks Moskva Vaimuliku Akadeemia rektori ja Vereja ülempiiskopi Eugeni. Senine metropoliit Kornelius suri aprillis.

Uus metropoliit ütles ERR-i raadiouudistele kiriku probleemidest rääkides, et mitte ainult Eestis, vaid kõikjal on ühine probleem ilmalikustumine. "Tänapäeva elu läheb seda teed, mis pole evangeeliumiga üldse kooskõlas," sõnas ta.

Veraja Eugeni sõnul ei saa kirik rahulikult pealt vaadata, kui parlament võtab vastu seadusi, mis on evangeeliumi seadustega täiesti vastuolus. Kirik ei saa aga riiki mõjutada, vaid ennekõike saab ja peab ta mõjutama inimeste hingi - see on uue metropoliidi sõnul peamine kiriku ülesanne.

Eugeni pakkus kandidaadiks Moskva patriarhaat.

Kirikukogul osales hääletusel kõigi 32 kohaliku koguduse ja kiriku üks ilmalik esindaja ning kõik vaimulikud. Võitja selgitati lihthäälteenamusega salajasel hääletusel.

Lisaks Vereja Eugenile (Vladimir Rešetnikov, 61) kandideeris metropoliidiks ka Narva ja Peipsiveere piiskop Lazari (Aleksandr Gurkin, 49).

Eestseisja ehk metropoliit on kiriku juht, kes pühitseb ametisse vaimulikke ja määrab neile teenistuskoha ning lahendab arusaamatusi. Ta on sinodi ja täiskogu eesistuja ning esindab kirikut suhetes riigiga.

Metropoliit Kornelius suri 19. aprillil 93 aasta vanuselt.