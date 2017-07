Eesti Noorte Puhkpilliorkester seljatas rahvusvahelisel konkursil konkurendid ja võitis teise koha

Eile võitis Eesti Noorte Puhkpilliorkester Zürichis toimunud rahvusvahelisel noorte muusikute festivalil (WJMF) teise koha ja seljatasid konkurendid Šveitsist, Rootsist ja Saksamaalt.

Eesti Noorte Puhkpilliorkester on projektorkester, kus on noori üle Eesti. Orkester koguneb neljal kuni kuuel korral aastas, et paar päeva harjutada ja anda kontsert. Šveitsis esindas orkestrit 44 noort.

2013. aasta sügisest on orkestri dirigent Sirly Illak-Oluvere, kes tegi hiljuti noorte laulupeol "Mina jään" laulupeodirigendi debüüdi puhkpilliorkestrite liigis ja oli sellega esimene naisdirigent puhkpilliorkestrite ees.

WJMF festivali korraldatakse iga seitse aasta tagant. Sel aastal osales festivalil üle 80 kollektiivi 12 erinevast riigist. Kokku osales festivalil 3000 instrumentalisti vanuses 9- kuni 25aastat.

Konkursi žüriisse kuulusid mainekad dirigendid ja heliloojad Felix Hauswirth ja Jean-Claude Kolly Šveitsist ning Jan van der Roost Belgiast.