Eesti mõjukad 2017: uuendatud hindamissüsteem aitab leida tõeliselt mõjukad

20. novembril alustavad Eesti Päevaleht, Delfi ja Maaleht Eesti 2017. aasta erinevate valdkondade kõige mõjukamate inimeste avaldamist; sari kulmineerub sama nädala laupäeval LP-s, kus kuulutatakse välja lõppeva aasta kõige mõjukam eestlane.

Tänavu valitakse kõige mõjukam kuni 21-aastane noor; poliitik/riigiteenistuja; ettevõtja; kultuuri-, meedia-, meelelahutus ja spordiinimene; maaelu edendaja; naine ja venelane.

Kategooriate võitjate ja töö spetsiifika tõttu eriala TOP-i mittepääsenute vahel valib žürii välja 2017. aasta kõige mõjukama eestlase.

Kui eelnevatel aastatel on Ekspress Meedia toimetusi aidanud Juhan Kivirähk ja Turu-uuringute AS, siis tänavu on iga kategooria paremate valimiseks eraldi žürii – nii selle juht kui liikmed on kõik Ekspress Meedia väljaannete ajakirjanikud ehk oma valdkonna spetsialistid.

„Me oleme väga tänulikud, et Juhan Kivirähk aitas meil Mõjukate-projekti käima saada. Tänavu tahame katsetada, kuidas läbi žürii Eesti elu niiditõmbajad paika saada. Sest usutavasti tajuvad ajakirjanikud väga täpselt, kes on just lõppeval aastal olnud mõjukas või kes lihtsalt populaarne,“ lausus Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald.

Tänavu on ka kaks täiesti uut mõjukate kategooriat: kuni 21-aastane noor ja naine. Variatsioonidega on uus ka kultuuri-, meedia-, meelelahutuse ja spordiinimese kategooria.

Eesti mõjukad 2017 ajakirjanduslikku projekti veab Eesti Ekspressi peatoimetaja asetäitja Tarmo Vahter.

2015. aastal valisid Ekspress Meedia väljaanded kõige mõjukamaks eestlaseks Marju Lauristini, 2016. aastal Kersti Kaljulaiu.