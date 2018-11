Eesti Meedia lahkus ringhäälingute liidust

Ringhäälingute liidu juhatuse esimees Toomas Vara ütles ERR-ile, et suuremat tüli liikme lahkumisele ei eelnenud. "Eesti Meedia arvas, et paljudest väiksemates ringhäälinguorganisatsioonidest võiks neil kui suurel meediamajal olla ringhäälingute liidu otsustes suurem roll. Ülejäänud liikmed polnud sellega nõus," lisas ta.

Eesti Meedia tegevjuht Sven Nuutmann ütles ERR-ile, et Eesti Meedia esitas avalduse liidust väljaastumiseks ning aasta lõpuks sealt ka lahkutakse. Põhjus on Nuutmanni sõnul lihtne: sellisel liidul on mõte ainult siis, kui see reaalselt toimib konkreetse tegevusvaldkonna arendamisel.

"Meie arvates pole ringhäälingute liidu tegevus viimastel aastatel efektiivne selles võtmes ja Eesti Meedia on pidanud nende teemadega ise tegelama," rääkis Nuutmann. "Pigem on ringhäälingute liit valinud autorite ühinguga, Eesti fonogrammitootjate ühingu ja esitajate liiduga kohtu kaudu vaidlemise, mitte konstruktiivse kokkuleppe. Kohtuvaidlused ei too raha juurde," lisas ta.

Sven Nuutmann lahkub 1. jaanuarist AS-i Eesti Meedia juhatuse esimehe ametikohalt ning asub tööle investeerimisfirma ja Eesti Meedia emaettevõtte UP Investi juhatuses.