Eesti Meedia hakkab ettevõtteid ühendama, Kanal 2 ja Postimehe juhid lahkuvad

AS Eesti Meedia, mille alla kuuluvad paljud Eesti meediaettevõtted, sealhulgas Postimees, asub ettevõtteid ühendama. Mitmed juhtivtöötajad lasti lahti.

Ettevõtte juhatuse esimees Sven Nuutmann saatis täna ettevõtte töötajatele kirja, kus teatas, et muudatuste tõttu ei jää ettevõtte palgale näiteks Postimees Grupi juhatuse esimees Peep Kala. Samuti peab ameti reedest maha panema ka Kanal 2 pikaajaline juhatuse esimees Urmas Oru. Oru on Kanal 2 juhatuse liige olnud juhtinud juba aastast 2000, Kalast sai Postimees Grupi juhtatuse esimees mullu juunis.

Tänasest asus Eesti Meediasse samas tööle Hanno Tomberg, kellest sai ettevõtte sisu- ja programmidirektor.

Delfi avaldab Nuutmanni kirja täies mahus:

"AS Eesti Meedia alustas meediaäri konsolideerimist, mille käigus ühendatakse kõik Eesti Meedia Eestis asuvad meediaettevõtted.

Järgmisel nädalal sõlmitakse AS-i Postimees Grupp ja BNS Group OÜ ühinemisleping AS-iga Eesti Meedia ning seejärel ühinevad ASi-ga Eesti Meedia AS Kanal 2, AS Trio LSL, Raadio Elmar OÜ. White Wizard OÜ ning Meediasüsteemid OÜ ühinemisleping AS-iga Eesti Meedia sõlmitakse homme.

Muudatuse eesmärgiks on juhtimise efektiivsemaks muutmine ja parema koostöö saavutamine meie erinevate meediakanalite vahel.

Sellega seoses lahkuvad 10. veebruaril Eesti Meedia kontsernist AS Postimees Grupp juhatuse esimees Peep Kala ning AS Kanal 2 juhatuse esimees Urmas Oru. Teised ühinevate ettevõtete juhatuse liikmed kutsutakse tagasi ning nad jätkavad tööd AS-is Eesti Meedia. AS-i Eesti Meedia juhatuse liikmetena jätkavad Sven Nuutmann ja Jaanus Kõusaar.

Kõigi ühinevate ettevõtete töötajate töölepingud võtab muutumatul kujul, senise tööstaaži ning puhkusejääkidega, üle AS Eesti Meedia.

Kõik meie olemasolevad kaubamärgid säilivad ning iseseisvad toimetused jätkavad tööd.

Kuulutusteäriga tegelev Allepal OÜ ja trükikoda AS Kroonpress jätkavad iseseisvate juriidiliste isikutena. Allepali juhatuse esimeheks saab Justinas Šimkus, kes jätkab ka Digineti juhatuse esimehena."

Sven Nuutmann ütles ERRile, et ettevõttel ei ole Orule ega Kalale ühtki etteheidet. "Seetõttu me kõike omavahel ühendame ja reaalselt muutub läbi ühendamise see, et juhtimistasandeid jääb vähemaks, juhte ja administratiivset tegevust jääb vähemaks, et saaks jätkuvalt teha maksimaalselt head ajakirjandust," ütles Nuutmann.