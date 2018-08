Eesti Meedia ajakirjanik sisenes töömeest teeseldes Tallinna linnavalitsusse. Pettuse avalikuks tulekul saadeti ta minema

Tallinna linnavalitsuse pressiesindaja Tuuli Kochi sõnul sõitis täna kella 14.30 ajal Tallinna linnavalitsuse peahoone ette Vabaduse väljakul sõiduauto, millest väljus mees redeliga, kel seljas kollane turvavest ja seljas suur õlakott.

"Mees sisenes linnavalitsuse peahoonesse peaukse kaudu teatades turvainspektorile, et tal on vaja suitsuandureid kontrollida, kuna see olevat iga-aastane tegevus. See tundus kahtlane, kuna tavaliselt on kontroll etteplaneeritud ja ühtegi asjaomast ametnikku ei olnud tegevusest teavitatud," rääkis Koch.

"Mees teatas, et alustab kontrolli teisel korrusel, kuid pärast kiireid minuteid väldanud suhtlust maja erinevate turvatöötajate vahel selgus, et kontrolli ei peaks majas olema ning mees leiti hoopis kolmandalt korruselt, kust ta ka majast välja saadeti," ütles Koch.

Linnavalitsuse pressiesindaja kinnitusel tuli mehele maja ette vastu sama auto, mis ta ka kohale tõi. Auto vastutav kasutaja on AS Eesti Meedia ja ajalehe Postimees foto- ja videotoimetuse juhataja Erik Prozes.

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf lisas, et tänasele vahejuhtumile antakse ametlik käik. "Linnavalitsus pöördub lähiajal avaldusega politseisse," lubas Klandorf.

Postimehe foto- ja videotoimetuse juhataja Erik Prozes tunnistas Delfile antud kommentaaris, et Eesti Meedia ajakirjanik käis linnavalitsuse hoones. "Tegemist on ajakirjandusliku eksperimendiga ja täpsemaid kommentaare saame jagada pärast loo ilmumist," ütles Prozes.