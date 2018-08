Eesti Loomakaitse Selts: Lemmikloom ei ole ainult üheks suveks

Koduleidja 2017 Pärnu - Dingo Foto: Anni Õnneleid

Lemmikloomade hülgamine on jätkuvalt laialdane probleem. Hülgamiste arv suureneb igal aastal just suve lõppedes, mistõttu korraldab Eesti Loomakaitse Selts ka sellel aastal kampaania „Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?". Selle raames tuletatakse inimestele meelde, et lemmiklooma võtuga kaasneb vastutus looma heaolu ees ja kutsutakse inimesi ülesse märkama hüljatud lemmiklooma.