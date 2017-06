Eesti loob Luksemburgi maailma esimese andmesaatkonna

Peaminister Jüri Ratas ja Luksemburgi peaminister Xavier Bettel allkirjastasid kahe riigi vahelise andmete ja infosüsteemide majutamise leppe, mis paneb aluse maailma esimese andmesaatkonna loomisele. Andmesaatkond peaks tööle hakkama 2018. aasta alguses.

"Digiteemad on Eesti ja Luksemburgi jaoks olulised ja kesksed ka meie peatselt algaval Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisel. Seda enam on mul hea meel, et allkirjastasime täna Luksemburgis leppe, mis on riikidevahelise digitaalkoostöö valdkonnas teerajajaks nii Euroopas aga ka kogu maailmas," ütles Ratas.

Tegemist on maailma esimese andmesaatkonnaga ning selle loomine on osa Eesti üldisest andmete haldamise strateegiast, Ratase sõnul on tegemist Eesti andmete ja teenuste topeltkindlustusega.

"Suur osa Eesti igapäevastest avateenustest on digitaalsed. Andmete turvalisus ja küberturvalisus üldisemalt on määrava tähtsusega nii inimeste usalduse kui teenuste toimimise vaatenurgast. Samuti on see oluline osa igapäevasest nii-nimetatud digihügieenist üha kiiremini digitaliseeruvates ühiskondades," sõnas Ratas.

Peaministri sõnul on Luksemburgil tehniline võime meie andmeid tippturvatasemel andmesaatkondades varundada.

Peaministrite kohtumisel arutati ka Euroopa Liidu tuleviku, sel nädalal aset leidva Euroopa Ülemkogu ja Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise teemasid. "Eesti kõige olulisem ülesanne aasta teises pooles on tuua Euroopa Liit oma kodanikele lähemale ühtse ning otsustusvõimelisena. Peame täitma antud lubadused ja liikuma edasi positiivse programmiga," sõnas peaminister Ratas.

Peaminister Ratas kutsus oma Luksemburgi kolleegi ka 29. septembril Tallinnas toimuvale digiteemalisele tippkohtumisele.