Eesti lipule Tallinna linnavolikogu saalis ruumi ei ole? Vastkingitud riigilipp viidi salaja saalist minema

Augusti lõpus esitas Reformierakonna fraktsioon eelnõu, et Tallinna linnavolikogu saalis oleks alaliselt riigilipp. Volikogu esimees Mihhail Kõlvart tagastas eelnõu põhjendusega, et suurele lipule pole saalis ruumi.

Kahe nädala eest see lipp reformierakondlaste eestvedamisel saalile aga kingiti. Kristen Michal pidas kõne ja pani lipu kõnepuldi taha püsti. Kõlvart lubas tolleks istungiks lipu sinna jätta. "See koht on valitud nii, et iga volikogu liige, kes tuleb pulti, seisab seljaga lipu vastu," kritiseeris ta lipule valitud asukohta ning lubas, et kui, siis parem asukoht leitakse lipule seda koos arutades.

Michali sõnul mahtus lipp aga volikogu saali kenasti. "Kui siia mahub Tallinna TV ja PBK jt pidevalt, on ruumi ülegi," ütles ta.

Täna Eesti lippu enam saalis ei olnud. "Tulime saali, meie kingitud lipp kadunud," kirjeldas Michal üllatust oma sotsiaalmeedia kontol. Reformierakondlase sõnul andis Mihhail Kõlvart istungi alguses mõrult teada, et tema ei ole nõus volikogu saali sinimustvalge paigutamisega.

"See tuleb tema palvel viia teise ruumi ja ei tohi omavoliliselt sinimimustvalget saali tuua," ütles Michal. Hetkel on ta sõnul lipp teises ruumis. "Väärikas kohas Kõlvarti soovil, kolm sammu koopiaruumist, seitse suitsuruumist ja kaheksa WCst," kirjeldas Michal lipu uut asukohta. "Väärikas see ei ole."

Artikli avaldamise hetkeks polnud linnavolikogu esimehelt Mihhail Kõlvartilt kommentaari saada võimalik.