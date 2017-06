Eesti lipu päeval külastas Pika Hermanni torni ligi 700 inimest

Eesti lipu päeva puhul käis täna Pika Hermanni tornis ligi 700 huvilist. Lisaks inimestele Eestist oli külalisi Ameerika Ühendriikidest, Hiinast, Indiast, Itaaliast, Jaapanist, Kanadast, Prantsusmaalt, Rootsist, Saksamaalt, Soomest, Ukrainast, Uus-Meremaalt ja Venemaalt.

Hommikusel riigilipu piduliku heiskamise tseremoonial pidasid kõne Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Eesti Lipu Seltsi esimees Jüri Trei. Õnnistussõnad ütles Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Tseremooniast võtsid osa ka Vabariigi President Kersti Kaljulaid ja president Arnold Rüütel.

Tseremoonial osalesid Kaitseliidu, naiskodukaitse, noorkotkaste, kodutütarde, skautide, gaidide ja akadeemiliste organisatsioonide auvalve, samuti seltside, ühingute ja koolide liputoimkonnad. Mängis Kaitseväe orkester ja laulsid Eesti Naislaulu Seltsi koorid.

Loe veel

Tänavu möödub 133 aastat sinimustvalge lipu pühitsemisest.

Videot tänasest külastuspäevast näeb ERR-i veebilehel.

"Täna on Eesti lipu päev, aga ka esimene nelipüha ehk kristliku kiriku sünnipäev. Et täna heiskame sinimustvalged lipud kogu Eestimaal, ei ole kellelegi uudiseks. Paljudele võib olla aga üllatuseks, et nelipüha on üks Eesti ametlikest riigipühadest", kõneles Viilma.

Rääkides Eesti lipu tähendusest kogu Eesti rahvale, võrdles Viilma lipu universaalset tähendust ligimesearmastuse universaalse mõõtmega. Peapiiskop lõpetas oma kõne mõttega: "Ligimese armastamise käsk on universaalne. Niisama universaalse tähendusega on ka Eesti lipp, mis lehvib kogu rahva jaoks, sõltumata inimeste poliitilisest maailmavaatest, nende etnilisest ja rahvuslikust päritolust, nende emakeelest, usutunnistusest või muudest eristavatest tunnustest. Lipp lehvib kõigile ja kõigi eest, sest Eesti lipp on kogu rahva lipp!"