Eesti linnades tähistatakse rahvaüritustega EV100 juubeliaasta lõppemist

"Juubeliaasta lõpupeoga tähistame samaaegselt kõikide suuremate linnade väljakutel särtsakate kontsertidega ühiselt aastavahetust," ütles Riigikantselei EV100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa. "See pidu on Eesti rahva tänu iseendale vapustava juubeliaasta eest. Pidu on kõikjal tasuta ja kõik on väga oodatud!"

Kell 14 algab kõigile avatud proovidega sajandi suurim ühestantsimine, millega pannakse vaim valmis õhtusteks esinejateks. Õhtul esinevad Eesti erinevates linnades näiteks Jarek Kasar ja Hannaliisa Uusma, Metsatöll, Väikeste Lõõtspillide Ühing, 2 Quick Start, Svjata Vatra, Öed ja paljud teised.

Juubeliaasta ühine lõpupidu "Sajaga edasi, Eesti!" toimub samaaegselt 16 linnas üle Eesti: Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Rakveres, Jõhvis, Jõgeval, Paides, Kuressaares, Kärdlas, Võrus, Valgas, Põlvas, Raplas, Haapsalus ja Viljandis.

31. detsembri päeval tantsitakse juubeliaasta lõppemise puhul ka EV100 algatuse "Eesti tantsib" viimane ühistants. Ühine tantsusammude õppimine toimub kell 14, sajandi suurim ühestantsimine algab kell 15.

Juubeliaasta lõpetamisest teeb Eesti Rahvusringhääling erisaate "Sajaga edasi, Eesti!". Alates kell 15 jõuab Eesti Televisiooni eetrisse ühestantsimine, ettevalmistused erinevates Eesti linnades ja parimad seigad juubeliaasta lõpupeost üle Eesti.

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise periood kestab kuni 2020. aasta 2. veebruarini, kui möödub 100 aastat Tartu rahulepingu sõlmimisest. 2019. aastal keskenduvad sündmused Eesti Vabadussõja 100. aastapäevale.

Infot linnades toimuvate sündmuste kohta ning esinejate nimekirja leiab EV100 veebiküljelt.