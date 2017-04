Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tänuüritusel AASTA TEGU 2016 antakse üle ka Hapu Õun

Täna algusega kell 15.00 toimub Eesti Rahva Muuseumi Jakob Hurda saalis Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu traditsiooniline, juba kuueteistkümnes tänuüritus.

Tänuüritusest osavõtjaid tervitab sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

Üritus algab töiselt – alustame paneeldiskussiooniga Töövõimereformi võlud ja valud, kus arutame Sotsiaalministeeriumi, Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti esindajatega, mille üle rõõmustada ning mida parandada, et reform puuetega inimeste kasuks töötaks. Arutlusringis esindavad puudega inimesi Ülle Valvar ja Veiki Laan ning Riigikontrolli audiitor Triin Jõeleht.

Auli Lõoke, liidu nõunik: „Muret on liigagi palju – töövõime hindamise ja puude määramise venimine lubatust pikemaks, probleemid rehabilitatsiooniteenuste rahastamisega, asjaajamise keerukus - kõige selle taga on reaalsed inimesed, kes kannatavad ja ootavad lahendusi. Loodetavasti saavad diskussiooni käigus asjad selgemaks.“

Sellele järgneval pidulikul aktusel täname ja tunnustame tänumeenega üksikisikuid, asutusi ja organisatsioone, kes on 2016. aastal või pikema aja jooksul sõna või teoga toetanud liikumispuudega inimesi. Aastate jooksul on tänumeene saanuid ligi 190, sel aastal lisandub 10.

Loe veel

Anname üle ka Hapu Õuna - sellega tahame meelde tuletada, et kaugeltki kõiges, mida tehakse, ei arvestata erivajadustega inimestega. Hapu Õuna anname seekord Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile , kellega ei suju koostöö ligipääsetavuse parandamiseks riigi poolt hallatavates asutustes.

Kümne toetaja seas, keda meenega täname, on Kaitseliidu Lääne Maleva Risti malevkond suurepärase koostöö eest liikumispuudega noormeestele militaarlaagri korraldamisel 2016. aasta suvel, Radisson Blu Hotel Olümpia, kes loobus jõulupakkide tegemisest ja annetas kingiraha liikumispuudega laste toetuseks, AS Sebe Tartu osakond, kus töötavad viisakad ja abivalmid bussijuhid, kelle tööd tunnustavad tartlastest ratastoolikasutajad.

Täname treener Siim Savisaart, kelle juhendamisel on kümmekond liikumispuudega inimest asunud tegelema harrastusspordiga väljaspool haiglaid ja rehabilitatsiooniasutusi. Kadrina kirikuõpetaja Meelis-Lauri Erikson paistis silma Kadrina kiriku ligipääsetavuse probleemide kiire lahendamisega, Tiina Sõrmus Vanemuise Kontserdimajast eriliselt hea teeninduse poolest. Paide Kultuurikeskuse töötaja Janek Lehtpuu on Järvamaa ratastoolikasutajate asendamatu abiline, kes on alati kohal, kui tekib soov keskuses toimuvale üritusele või kinno minna.

Aasta vabatahtliku tiitli saajaid on kaks – Läänemaa Invaühing tänab Peeter Vikmani, pikaajalist vabatahtlikku, kes on alati abiks igas ettevõtmises nii nõu kui jõuga, alati huumorimeelne ja heatahtlik. Madis Altroff on liidu raudvara, kelleta ei kujuta ette liidu tegemisi.

Toomas Heering , firma Varola juht, väärib täit tunnustust selle eest, et võttis maapiirkonnas tööle liikumispuudega noormehe, kohandas töökoha ja võimaldab kokkuleppel tööd kodus teha.