Eesti laevakaitsjad pääsevad India vanglast vabadusse

India Chennai kohus mõistis aastaid Indis vangis olnud laevakaitsjad õigeks ning rahuldati meeste apellatsioonikaebus.

Välisministeeriumist öeldi Delfile, et positiivne kohtuotsus tõesti tehti ning otsus puudutab kõiki 35 laevakaitsjat. 14 Eesti kodanikust laevakaitsjat peeti Indias kinni juba 2013. aasta oktoobris ning on sellest ajast alates läbinud mitu kohtuastet.

Konsul sõidab Chennaisse täna õhtul, et meestega esimesel võimalusel kohtuda. Advokaatidelt saadud info kohaselt on India prokuratuuril võimalus otsus edasi kaevata 90 päeva jooksul.

"Mul on väga hea meel, et kohus rahuldas laevakaitsjate apellatsioonikaebuse, mida oleme oodanud väga kaua," ütles välisminister Sven Mikser.

"Kindlasti on see rõõmustav uudis nii laevakaitsjatele kui ka nende lähedastele ning loodame, et nende jaoks on see erakordselt keeruline olukord nüüd lahenemas. Välisministeerium ja saatkond teevad omalt poolt kõik, et aidata kaasa meeste kiirele naasmisele oma perede juurde," lisas minister.

