Eesti Kutsehaigete Liit nõuab riigilt kõigi tööõnnetuste registreerimist

Eesti Kutsehaigete Liit saatis sotsiaalministeeriumile pöördumise, milles nõuab riigilt kõigi tööõnnetuste registreerimist. Nimelt kajastab statistika praegu vaid töölepingu alusel töötavate inimestega juhtunud tööõnnetusi.

Läinud aastal oli maksuameti andmetel registreeritud 643 902 töölepingu alusel töötava inimesega juhtunud tööõnnetuste arv 5184. Võlaõigusseaduslike lepingute alusel töötavate inimeste arv oli mullu 119 717 ja füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE) registreeritute arv 33 177, kuid nendega juhtunud tööõnnetuste arv pole kusagil

registreeritud. Sellele lisandub nende töötajate arv, kes on registreeritud avaliku teenistuse seaduse alusel töötavate lepingute ja muude lepingute alusel.

Kui sotsiaalkomisjoni arutelul jäi kõlama arv, et üldine tööõnnetuste arv eelmisel aastal võis olla 10 000 piiril, siis paratamatult tekib kutsehaigete liidu hinnangul arvamus, et ülejäänud, ligi 5000 tööõnnetust on nii-öelda registreerimata tööõnnetused ja on juhtunud just nende inimestega, kelle töösuhe pole vormistatud töölepinguga.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadust ei kohaldata töövõtu-,

käsundus- ja muudele võlaõiguslikele lepingutele. Võlaõiguslike lepingute alusel töid tehes vastutab töö tegija enda ohutuse eest ise. "Töötervishoiu ja tööohutusnõuded peaksid kehtima kõikidel tööaladel olenemata sellest, missuguse lepinguga on töösuhe vormistatud," seisab kutsehaigete liidu pöördumises.