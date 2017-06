Eesti kurikuulsaim eeluurimisvangla avab peagi muuseumina uksed

Tallinna vanalinnas, Pagari tänav 1 hoone keldris asuvates endistes KGB kongides alustati ehitustöödega, et juuli algul üks kurikuulsamaid ja kardetuimaid eeluurimisvanglaid muuseumina huvilistele avada.

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul on Pagari tänava kongide näol tegemist omamoodi vaikiva ja vahetu tunnistajaga, mis kõneleb iga seinapooriga seal aset leidnud inimõiguste ränkadest rikkumistest ja inimvaenulike režiimide kuritegudest. "Ükski kunstlikult loodud keskkond-näitusesaal ei saa edastada sama vahetut kogemust, kui seda pakuvad ajaloo keerdkäikude keskmes olnud paigad," lisas Saar.

1912. aastal elumajana valminud hoone roll Eesti lähiajaloos on märkimisväärne. Eesti Vabariigi väljakuulutamise järel kogunes seal mitmel korral Ajutine Valitsus, Vabadussõja ja järgnenud iseseisvusajal asusid hoones Sõjaministeerium ja sõjaväe peastaap. 1941. aastal rajas ENSV Siseasjade Rahvakomissariaat keldrisse sisevangla kongid. Vanglat kasutati küll vaid 1950. aastateni, kuid seal toimunu elab senini inimeste mälestustes. Seni avalikkusele suletuks jäänud vanglat tuntakse Pagari kongide nime all.

"On saatuse karm paradoks, et tuhandeid kõige väärikamaid ja teenekamaid Eesti kodanikke – alustades Jaan Tõnissonist ja lõpetades Jaan Krossiga – piinati paigas, kust varem oli juhitud Vabadussõda. Toonaste kaasmaalaste kannatusi ja ohvrimeelsust ei suuda me enam tajuda ega mõõta," sõnas Eesti Muinsuskaitse Seltsi auesimees Trivimi Velliste, kes on aastaid seisnud selle eest, et vangikongid avalikkusele avada.

Loe veel

Kongid konserveeritakse ning avatakse külastajatele säilinud kujul. Muuseumi ekspositsioon valmib Okupatsioonide muuseumi eestvedamisel koostöös Eesti Mälu Instituudi ja Eesti Muinsuskaitse Seltsiga ning jutustab vaba ühiskonna lõhkumisest, selle tagajärgedest ning mõjust.

KGB vangikongide avamise projekti toetajad on Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum ja Okupatsioonide muuseum.

Muuseum avatakse külastajatele juuli alguses.