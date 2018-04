Eesti Koolipsühholoogide Ühingu esinaine Karmen Maikalu: lastekaitsesse peab psühholoog teatama ka väikseimagi kahtluse korral

Karmen Maikalu Foto: Sotsiaalmeedia

Eesti Päevaleht kirjutas juhtumist, kus koolipsühholoog teatas tema arvates abi vajavast lapsest lastekaitsele, kuid pärast selgus, et vaimsete häirete asemel vaevas last hoopis pimesoolepõletik ja lastekaitse sekkumine pole vajalik. Sellega seoses ütles Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juhatuse esimees Karmen Maikalu Delfile, et nende poole on pöördutud kõnealuse juhtumi osas eksperthinnangu saamiseks ja seda hakkab menetlema eetikakomisjon.