Eesti Kontserdil on tänasest uus juht

Orro on Eesti Kontserdis töötanud arendusjuhina alates 2010. aastast, tema senine töö hõlmas ka administratiivpoole juhtimist. 2013. aastast on Orro olnud ka festivali Saaremaa Ooperipäevad tegevprodutsent.

Tänavu 14. jaanuaril andis Eesti Kontserdi nõukogu esimees Toomas Siitanile volitused Orroga läbirääkimiste alustamiseks, eesmärgiga sõlmida juhatuse liikme leping.

Delfi päringule, miks juhi leidmiseks ei kuulutatud välja uut konkurssi ning juhatuse liikme ametisse asumise aega hilisemaks ei lükatud, vastas Siitan: "See oleks asja lihtsalt mõttetult venitanud."

Ta lisas, et sellisel juhul oleks tulnud juhi kohalt lahkuva Jüri Leiteni ametiaega pikendada ning see ei tundunud mitte kellelegi otstarbekas. "Kvaliteetne konkurss võtab vähemalt pool aastat aega. See oleks kõik probleemid edasi lükanud," rääkis Siitan.

Ent uus juht ei ole kõigile Eesti Kontserdi töötajatele meeltmööda. Jaanuari keskpaigas kirjutas Eesti Päevaleht, et Orrole pannakse süüks suurt kaadrivoolavust ja liigset priiskamist.

Nõukogu andis uuele juhatuse liikmele volitused kaheks aastaks.

Eelmisel konkursil valituks osutunud Laine Randjärvel jäi Eesti Kontserdiga leping sõlmimata.