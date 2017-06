Eesti kirjutas koos NATO liitlastega alla idatiiva lahingugruppide valmisoleku deklaratsioonile

Kaheksa NATO liikmesriiki, sealhulgas Eesti, kirjutasid alla ühisdeklaratsioonile sõjaliste ohtude ärahoidmise ja neile reageerimise kohta alliansi idatiival.

Deklaratsioon, mille allkirjastasid Brüsselis USA, Kanada, Saksamaa, Suurbritannia, Leedu, Läti, Eesti ja Poola, kinnitab NATO Balti riikidesse ja Poolasse paigutatud nelja lahingugrupi valmisolekut, vahendab Poola Raadio.

„Täna deklareerime me, et neli suure võimekusega, paindlikku ja omavahel ühildatavat mitmerahvuselist lahingugruppi on valmis ning võimelised koos rahvuslike jõududega ära hoidma ja kui vaja viivitamatult reageerima igasugusele agressioonile toetatuna teostatava lisajõudude toomise strateegia poolt,“ öeldakse deklaratsioonis.

„Konflikti ja sõja ärahoidmise vahendina on otsustava tähtsusega usutav heidutus ja kaitse,“ öeldakse deklaratsioonis. „Samal ajal peab heidutus osana alliansi üldisest lähenemisest NATO elanikkonnale ja territooriumile julgeoleku tagamisele olema täiendatud sisulise dialoogi ja suhtlemisega Venemaaga, et püüelda vastastikuse läbipaistvuse ja riskide vähendamise suunas. Neid jõupingutusi ei tehta NATO usutava heidutuse ja kaitse tagamise arvelt.“