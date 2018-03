Eesti keele õpetaja kaebuse pärast sai Ida-Virumaal tosin päästjat sule sappa

Ida-Virumaal vallandatud kaksteist tuletõrjujat ei oska päästeameti esindajate sõnul piisavalt eesti keelt ega ole 2010. aastast saadik ka oma keeleoskust parandanud, vahendab ERR-i venekeelne uudisteportaal "Aktuaalset Kaamerat".

Veerand sajandit päästeametis tuletõrjujana töötanud Andrei Afanasjev, kes on samuti üks vallandatutest, ütles ERR-ile antud intervjuus, et asi algas möödunud aastal Kohtla-Järvel tuletõrjujatele korraldatud eesti keele kursustest. Üks kursustel osalenu oli tema sõnul väljendanud seisukohta, et kuna eestlasi elab sealkandis väga vähe, ei ole neil päästjatena eesti keelt praktiliselt vaja. Afanasjevi sõnul õpetaja solvus seepärast ja kaebas kursusel osalenute peale.

Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann kinnitas samuti, et vallandamise põhjuseks on ebapiisav eesti keele oskus. Tema sõnul näeb seadus ette, et päästjad peavad eesti keelt valdama suhtlustasemel B1. Holzmanni väitel polnud ühegi vallandatud töötaja keeleoskus piisav ja samuti polnud nad teinud erilisi pingutusi keel õppimiseks.

Kaheteistkümnest vallandatud töötajast üks oli juba vanaduspensionär, seitse hakkavad pensioni saama ja neli on eelpensioni eas. Vallandatud töötajaile loodetakse leida asendajad poole aasta jooksul.