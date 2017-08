Eesti kauneimad kodud pälvisid presidendi tunnustuse

Vabariigi President Kersti Kaljulaid andis Valgas üle auhinnad Eesti kõige kaunimatele kodudele ning ütles, et iga kodu on südame ja armastusega tehtud.

President Kersti Kaljulaid sõnas oma kõnes, et isepäistel eestlastel on väga erinevad kodud, aga on alati üks ühine joon - kodu on tehtud südamest, armastusega, enda ja oma pere parima äranägemise järgi.

"Tunnustame neid, kelle tehtu kõnetab meid kõiki, paneb seisma, vaatama ja konkursile esitama. Meenutame seeläbi kõigile – maa ei lähe lille ise. Iga kultuurmaastik, iluaed või moonidega kirjatud viljapõld on kellegi armastusega tehtud raske töö," ütles riigipea auhindu üle andes. "Selle töö tunnistamine ja tunnustamine kaitseb meid mõtlematute tallajate poriste jälgede eest nii otseses kui ülekantud tähenduses.“

"Väga valdav Eesti rahva enamus eelistab elada oma kodus. Ja kui juba kord see unistus teoks saab, siis algab oma jälje jätmise rõõm. Sest oma kodu erineb lihtsalt elukohast just selle poolest, et seal saab teha omamoodi," rääkis president Kaljulaid.

Vabariigi President on Eesti Kodukaunistamise Ühenduse patroon. Ühendus korraldab iga-aastast võistlust "Kaunis Eesti Kodu". Tänavu pälvisid tunnustuse 67 kodu, omavalitsust ja ettevõtet:

Harjumaa

Maie ja Toomas Suvi kodu Tuulna külas Keila vallas

Perekond Kuznetsovi kodu Muuga külas Viimsi vallas

Diana ja Heiki Meeritsa kodu Keila linnas

Hiiumaa

Tiina Vilumaa ja Toomas Suusteri kodu Linnumäe külas Pühalepa vallas

Marje Sülla ja Arvo Maiveli Miku-Hansu talu Kolga külas Käina vallas

Kristi Rasva ja Andres Lebini Tõnise talu Kuri külas Pühalepa vallas

Ida-Virumaa

Lilian ja Margo Karpi kodu Iisaku alevikus Iisaku vallas

Alfred ja Tamara ning Tatjana Aiti kodu Püssi linnas Lüganuse vallas

Jekaterina ja Vladimir Potanini kodu Sillamäel

Jõgevamaa

Annela ja Margus Kuke kodu Jõgeval

Svetlana Seemani ja August Retsä kodu Tabivere alevikus Tabivere vallas

Ene ja Aksel Simsoni kodu Kõnnu külas Torma vallas

Järvamaa

Ingrid ja Ervin Runneli kodu Võõbu külas Paide vallas

Merli ja Jürgen Kaasi kodu Purdi külas Paide vallas

Anne ja Ivo Leesi eramu Türi linnas Türi vallas

Kaunim omavalitsus – Türi vald

Läänemaa

Tiina Pakosta suvekodu Variku külas Nõva vallas

Helju Allvee kodu Virtsu alevikus Hanila vallas

Ilvi Viljapõllu kodu Nehatu külas Hanila vallas



Lääne-Virumaa

Hinna Jõesma Pöörangu talu Tapa vallas

Külli ja Andres Tamme kodu Mõdriku külas Vinni vallas

Viive ja Hanno Ruusalepa kodu Vihula külas Vihula vallas

Põlvamaa

Naima, Anneli ja Aare Edesi Allika talu Tännassilma külas Põlva vallas

Signe ja Margus Zupsmanni kodu Räpina linnas

Sirje ja Endel Kuke Uibu talu Varbuse külas Kanepi vallas

Kaunim omavalitsus – Räpina vald



Pärnumaa

Raivo ja Iraida Teearu kodu Papsaare külas Audru vallas

Eve ja Rein Puusti Mäeltmardi talu Oore külas Tori vallas

Uulu keskasula Tahkuranna vallas



Raplamaa

Margus Veinbergi ja Chris Eljase maakodu Jaluse külas Juuru vallas

Kaire Tähe ja Taavi Meisteri Opi talu Nadalama külas Kehtna vallas

Perekond Laguse kodu Raplas

Saaremaa

Taivo Pilleri ja Mart Haberi maakodu Vahtraste külas Muhu vallas

Liilia Lemberi kodu Sutu külas Pihtla vallas

Maria ja Kalev Volteini Kardoni puhkelaager Unguma külas Pöide vallas

Tartumaa

Annika Juksi ja Elar Ilvese kodu Lepiku külas Ülenurme vallas

Raili Õkva ja Sulev Siida kodu Parapalu külas Meeksi vallas

Perekond Ratassepa kodu Ilmatsalu alevikus Tähtvere vallas

Kaunim omavalitsus – Nõo vald

Valgamaa

Olari ja Kristi Kõivu kodu Sihva külas Otepää vallas

Rena Arikaineni ja Meris Süsta kodu Valga linnas

Milvi ja Riho Silma kodu Tõrva linnas

Viljandimaa

Perekond Arba kodu Metskülas Suure-Jaani vallas

Perekond Skirta kodu Heimtalis Viljandi vallas

Tarvastu lasteaia Mustla maja Tarvastu vallas

Võrumaa

Riina ja Peeter Veedleri kodu Koidu talu Liiva külas Sõmerpalu vallas

Asta Tiksi Liivaku talu Viitina külas Rõuge vallas

Evi ja Ervin Kala Avve talu Voki külas Vastseliina vallas

Narva

Perekond Natalja ja Andrei Pavlovi suvekodu

Narva Joaorg

Pärnu

Ruth ja Ants Vare kodu

Perekond Toodu kodu

Perekond Abi kodu

Tallinn

Perekond Granlundi kodu

Perekond Tõnissoo kodu

Perekond Napitsa kodu

Tartu

Perekond Padriku kodu

Ebba Lõokese kodu

Kliinik "Elite"

Parim tervisespordirajatis

Tõrva Terviserajad Tõrva linnas

Pirita Spordikeskus Tallinnas

Parim tööstusmaastik

AS Nakro Narvas



Kauneim kortermaja

KÜ Mai 23 Pärnus

KÜ Tehnika 79 Tallinnas

Kauneim muinsuskaitseobjekt

Luua mõisa kavaleridemaja Luua külas Palamuse vallas Jõgevamaal

Energiasäästlik kaunis kodu

Eramu

Perekond Saarma kodu Viimsis

Ühiskondlik hoone

Pernova Hariduskeskuse Loodusmaja Pärnus