Eesti karskusliit valis aasta tegija

Eesti karskusliit valis 2016. aasta tegijaks tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, kes on juhtinud alkoholipoliitika uuenduste läbiviimist kahes viimases valitsuses.

Minister Ossinovski tutvustas alkoholipoliitika eelnõud 2015. aasta oktoobris ning on sellest ajast peale rahva tervisele keskenduvat alkoholipoliitikat kaitsnud ja selgitanud nii valitsuses, erakondadele kui meediale ja ühiskonnale laiemalt, teatas liit.

„Minister Ossinovski on ilma kahtluse ja liialduseta toonud alkoholipoliitikasse täiesti uue ja seninägematu pühendumise,“ ütles Eesti Karskusliidu esimees Lauri Beekmann. „Me oleme pikkade aastate jooksul kuulnud palju jutte ja plaane, kuid esimest korda on üks poliitik võtnud sellisel moel selge sihi sõnade juurest tegude juurde asuda. Alkohol on olnud püsivalt Eesti üks kõige suuremaid sotsiaalseid probleeme, mille mõju ulatub tervishoiust, ühiskondliku turvalisuse ja heaolu ning majanduseni. Kuid me oleme ühiskonnana selle kahjuga harjunud ja pidanud seda omamoodi paratamatuseks. Ometi on need meetmed teada, mille rakendamine aitab alkoholiprobleemi vähendada ja just sellepärast on meil eriti hea meel, et minister Ossinovski alkoholipoliitika eelnõu läheneb teemale komplekselt hõlmates erinevaid sekkumisi.“

„Minister Ossinovski motiive on rünnatud nii üldiselt kui ka isiklikul tasapinnal, nimetades neid samme populistlikeks ja maruäärmuslikeks. Kuid igaüks, kes on valmis teemasse tõsisemalt süübima saab aru, et need meetmed on tõenduspühised ning WHO poolt tugevalt soovitatud ning et nende eesmärk ei ole alkoholi keelustamine, nagu meelevaldselt püütakse seda teemat raamistada,“ ütles Beekmann.

Loe veel

Aasta tegija tiitliga tänab Eesti Karskusliit minister Jevgeni Ossinovskit tehtud töö eest ja soovib jõudu selle teema edasiviimisel poliitilisel maastikul.

Karskusliit valib aasta tegijaid alates 2007. aastast.

Eesti Karskusliidu aasta tegijad:

2007: dr Merike Martinson ja Merili Piipuu

2008: ajakiri Eesti Naine

2009: Hiiu Folk

2010: Marje Josing

2011: dr Indrek Saar

2012: dr Mare Liiger

2013: Ülle Rüüson

2014: Lootuse Küla

2015: dr Airi Värnik

2016: Jevgeni Ossinovski