Eesti ja Soome välisministrite kohtumisel võeti luubi alla nii Pariisi kliimalepe kui ka Vene diplomaatide väljasaatmine Eestist

Välisminister Sven Mikser kohtus täna Eestisse saabunud Soome välisministri Timo Soiniga.

Kohtumisel võeti luubi alla Eesti ja Soome koostöö, peatselt algava Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumisega seonduv, ELi kaitsekoostöö ning Brexiti temaatika. Samuti on kõne all idapartnerlus ning transatlantilised suhted. Pisut enne kella 14 alanud pressikonverentsil kommenteerisid ministrid ka Trumpi otsust taandada USA Pariisi kliimaleppest, minister Sven Mikser selgitas põgusalt ka kahe Vene diplomaadi Eestist väljasaatmise teemat.

Soini toonitas, et mõistagi oleks Soomele meeldinud, kui USA oleks teatanud Pariisi kliimaleppes osalemise jätkamisest. Soini sõnul liigub Soome selgelt edasi visiooniga pöörata tähelepanu mere saastatuse teemadele ning sellele, et ühine koostöö keskkonnakaitses on ülioluline. "Me peame jääd lõhkuma, et saaks omavahel asju ajada," märkis Soini, märkides humoorikalt, et suur osa maailma parimatest jäälõhkujatest on toodetud Soomes. Soome välisminister tõi välja ka selle, et USA taandumine Pariisi kliimaleppest võib olla suuresti seotud Trumpi ajatava kohaliku poliitikaga ning tema valimislubadustega.

Sven Mikser lisas, et loomulikult võib vaielda poliitikut ja akadeemikutega teemal, kui suur osa kliimamuutuses on inimtegevuses. "Aga selle mõju on olemas ja kindlasti suurtel tööstusriikidel on eriline vastutus ja roll tehtavas koostöös," märkis Mikser.

Kommenteerides hiljutist juhtumit, kus kaks Vene diplomaati saadeti Eestist välja, kinnitas Mikser, et meedias kirjeldatud kohtumine Kiviõli linnapea Nikolai Vojeikini ja kahe diplomaadi vahel tõepoolest toimus ning diplomaatide käitumine ei olnud kooskõlas rahvusvaheliselt aktsepteeritavate normidega. "Ausalt öeldes Venemaa vastus - nii kahetsusväärne kui see ka poleks - oli oodatud," arvas Mikser Venemaa vastukäigu kohta. Nimelt pärast seda, kui Eesti teatas kahe Vene diplomaadi Dmitri Kazjonnovi ja Andrei Surgajevi riigist väljasaatmisest, tegi peagi ka Venemaa vastukäigu, saates riigist välja Eesti peakonsuli Peterburis Jaanus Kirikmäe ning Peterburi peakonsulaadi Pihkva talituse direktor Katrin Kanariku.

Enne välisminister Sven Mikseriga kohtumist avas Soome välisminister Soini TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory SuomiSauna mõttekoja, mis on kahe riigi juubeliaasta ühisprojekt. Vaata lähemalt galeriist!