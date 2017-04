Eesti ja Rumeenia kaitseväed suurendavad koostööd infovahetuse vallas

Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras kohtus täna Rumeenias oma kolleegi kindral Nicolae Ionel Ciucaga, teatas kaitsevägi.

Kohtumisel andis Rumeenia kaitseväe juhataja ülevaate julgeolekuolukorrast käsitledes muuhulgas olukorda Mustal merel ning tõdes, et pärast Venemaa agressiooni Krimmis 2014. aastal on julgeolekuolukord piirkonnas kardinaalselt muutunud.

"Ma näen antud olukorras paralleele sellega, mis toimub Läänemerel. Mistõttu leppisime kokku, et hakkame vahetama julgeolekupildi informatsiooni kaitsevägede tasemel," ütles kaitseväe juhataja kindral Riho Terras. "Rumeenia kaitsejõud on läbi teinud arvestatava arengu ja nende näol on meil olemas tugev liitlane NATO lõunatiival, nende pühendumus kaitsta oma riiki ja panustada laiemalt liitlassuhetesse on muljetavaldav."

Lisaks sai kaitseväe juhataja ülevaate NATO Varssavi tippkohtumise otsuste rakendamisest ja liitlaste kohalolekust Musta mere regioonis. Kindral Ciuca oli kindel, et visiit teeb olulise läbimurde Eesti ja Rumeenia kaitseväe suhetes. Kindral Terras andis ülevaate liitlaste kohalolekust Eestis ja kutsus rumeenia kolleege vaatlejatena õppusele Kevadtorm.

Rumeenia on jõuliselt suurendamas riigi kaitsekulutusi ning sel aastal on nende eelarve saavutanud 2% piiri majanduse koguproduktist. Muuhulgas viib riik hetkel läbi suurhankeid nii maaväe kui ka mereväe varustuse moderniseerimiseks. Rumeenia on samuti valmis ühinema NATO küberkaitse kompetentsikeskusega Tallinnas.