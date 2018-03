Eesti ja Prantsusmaa valitsused alustavad digikoostööd

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ning Prantsuse digiminister Mounir Mahjoubi allkirjastavad esmaspäeval Eesti ja Prantsusmaa vahelise koostööleppe. Koostööleppe eesmärgiks on vahetada parimaid praktikaid ja lahendusi e-valitsemise ja digiriikluse vallas.

Esmaspäeval allkirjastatavas koostööleppes märgivad mõlemad riigid soovi hoida digivaldkonda riigi poliitikate horisontaalse prioriteedina. Koostöö eesmärk on vahetada kogemusi, erinevaid e-lahendusi ja infot ning põhimõtteid e-valitsemise, digimajanduse ja küberturvalisuse valdkondades.

Alates selle aasta teisest poolest on plaanis kahe riigi vahel nii ekspertide visiite ja mentorlust, ühiste ürituste korraldamist, riigi infosüsteemide tehniliste lahenduste jagamist kui ka seisukohtade koordineerimist Euroopa Liidu digivaldkonna poliitikate osas.

Lisaks koostööleppe sõlmimisele avab minister samal päeval Eesti Suursaatkonnas Pariisis Puitmajatootjate äriseminari, kus viiakse kokku kohalikke ja Eesti ettevõtjaid. Eesti ettevõtjatest osalevad puitmajatootjad Matek AS, EstNor, Production House, Ritsu AS, Q-Haus Baltic , Puitpesa ja Eesti Puitmajaklastri esindaja.

Prantsusmaa poolelt on Eesti puitmajade äriseminarile registreerunud ehitusfirmad ja inseneribürood, arendajad avalikust ja erasektorist, puidueksperdid ning arhitektid. Arhitektidest on osalemas teiste seas ka maineka arhitektuuribüroo Bellecour austaja ja peaarhitekt, kes projekteerisid Lõuna-Prantsusmaale Bordeaux’sse Prantsusmaa kõrgeima puitehitise.

Prantslastel on järjest suurem huvi tutvuda lähemalt puitmajade tootmisega, peamiselt on nõudlus avalikele hoonetele ja kortermajadele.

Päeva lõpus külastab minister Palo maailma suurimat idufirmade inkubaatorit Station F-i. Kohapeal tutvutakse Prantsusmaa idufirmade toetussüsteemiga ja esitletakse Eesti idufirmade kogukonda. Station F on huvitatud ka naisettevõtluse edendamisest partnerluses Eestiga.

Station F asub endises raudteejaamas 34 000 ruutmeetri suurusel pinnal ja selle avas eelmise aasta juunis Prantsuse president Macron. Keskus on koduks umbes tuhandele idufirmale ja alustavale ettevõttele. Lisaks asuvad seal inkubaatori partnerite Facebooki, Microsofti ja Naveri kontorid.