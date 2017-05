Eesti ja Läti välisminister kuulutasid välja Eesti-Läti keeleauhinna võitja

Täna kuulutasid Eesti välisminister Sven Mikser ja Läti välisminister Edgars Rinkēvičs Tallinnas välja Eesti-Läti keeleauhinna võitja, kelleks osutus eesti luuletaja, tõlkija ja kirjandusloolane Livia Viitol.

„Livia Viitoli eelmisel aastal ilmunud tõlked ei ole mitte üksik välgatus, vaid kinnitavad tema järjepidevat tööd läti kirjanduse tutvustamisel. Samuti on ta andnud hindamatu panuse eestlaste tegevuse jäädvustamisele Riias, olles raamatu „Sinu, minu ja meie Riia“ üks koostajatest,“ iseloomustas välisminister Sven Mikser laureaadi silmapaistvat tegevust.

Välisminister Sven Mikseri sõnul on tänavu kaheksandat korda välja antav keeleauhind omandanud aastatega üha laiema tähenduse ja kandepinna. „Tänavu esitatud kaheksa kandidaati on märgiks, et eesti ja läti keele õpetamist ning kummagi keele kasutamise oskust peetakse oluliseks nii Eestis kui Lätis,“ märkis Mikser ning lisas, et auhinna järjepidevus ning kasvav tuntus peegeldab ka meie kahe riigi heanaaberlikke suhteid.

Läti välisminister Edgars Rinkēvičs iseloomustas keeleauhinna rolli eesti ja läti keele, kirjanduse ja kultuuri edendamisel väga olulisena ning sõnas, et see ühendab ja toob mõlemaid rahvaid teineteisele lähemale.

Žürii valis seekordseks laureaadiks eesti luuletaja, tõlkija ja kirjandusloolase Livia Viitoli, et tunnustada teda kahe 2016. aastal ilmunud ilukirjandusliku tõlke eest. Nendeks on Astrid Ivaski luulekogu „Mere silmad“ ja Valentīns Jākobsons’i lühiproosakogumik „Hommikueine keskööl“. Keeleauhinna eesmärk on rõhutada eesti ja läti keele õppimise ja oskuse olulisust. Sellega soovitakse tunnustada tõlkijate, keeleteadlaste ja õpetajate tegevust ning innustada neid oma töö kaudu jätkama Eesti ja Läti keelekoostöösse panustamisega.

Tänavu esitati keeleauhinnale 8 kandidaati, kelle töid hindas žürii, kuhu kuulusid nii keele- ja kirjandusasjatundjad kui mõlema riigi välisministeeriumi esindajad. Preemia rahaline väärtus on 3000 eurot, millesse panustavad mõlema riigi ministeeriumid võrdselt. Eelmisel aastal pälvis keeleauhinna Tartu Ülikooli teadur Valts Ernštreits.