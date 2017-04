Eesti ja Läti rannikule luuakse 1100 km pikkune matkarada

Järgmise paari aastaga luuakse Eesti ja Läti rannikule 1100 km pikkune matkarada, mis saab olema Baltimaade pikim.

Eesti-Läti programmi Euroopa Regionaalarengu Fond kiitis heaks ja rahastab piiriülest projekti "Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia – Estonia" ("Läänemere ranniku matkarada Lätis ja Eestis").

Kuni 2019.a. oktoobrini kestva projekti eesmärk on luua Balti riikide pikim matkarada mööda Läänemere rannikut Leedu piirist kuni Eesti põhjarannikuni. Läti ja Eesti läänerannikule loodav matkarada saab olema ligikaudu 1100 km pikkune hõlmates Eestist Pärnumaad, Läänemaad, Saaremaad ja Hiiumaad ning see on osa Euroopa kaugmatkarajast E9 (European Long Distance Path E9).

Projekti tegevustesse kaasatakse piirkonna omavalitsused, ettevõtted ja organisatsioonid, kellega koostöös planeeritakse matkaraja kulgemine, visualiseerimine, viidastus ja vajalik infomaterjal. “Matkarajale on tulevikus oodatud jalgsimatkajad, aktiivsed puhkajad, lastega pered, linnuvaatlejad, ajaloo- ja kultuuripärandi huvilised nii Eestist kui välisriikidest.

Kvaliteetse teenuse pakkumiseks võimalikult laiale sihtgrupile kaasatakse kohalikke elanikke, majutus- ja toitlustusettevõtteid, giide, kohaliku toidu või käsitöö tootjaid ning muid huvigruppe ja turismiasjalisi. Eesti ja Läti erinevate osapoolte vastastikku kogemuste vahetamiseks, korraldatakse projekti raames koolitusseminare ja õppereise. Samuti töötatakse välja käsiraamat teenusepakkujatele, mis sisaldab nõuandeid oma turismitoodete ja –teenusete kavandamisest just matkajatele, “ ütles MTÜ Lääne-Eesti Turism juhataja Kaia Treier.

MTÜ Eesti Maaturism tegevjuhi Raili Mengeli sõnul koostatakse matkaraja tutvustamiseks eesti, läti, inglise, saksa ja vene keeltes mitmeid turundusmaterjale ning turismikaarte nii reisikorraldajatele kui ka lõpptarbijatele. Samuti osaletakse rahvusvahelistel turismimessidel ja loomisel on veebileht, kus kogu matkaraja marsruut on nähtav nii tervikuna kui ka lühemate etappidena.

Projekti elluviijad on 8 partnerorganisatsiooni, neist Eestist MTÜ Lääne-Eesti Turism ja MTÜ Eesti Maaturism ning Lätist Kurzeme, Vidzeme, Saulkrasti, Salacgriva, Carnikavas omavalitsused ja Läti Maaturismi Ühendus „Lauku Celotajs“, kes on projekti juhtparteriks. Projekti tegevustesse on Eesti partnerid kaasanud ka Eesti Matkaliidu.