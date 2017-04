Eesti ja Hispaania välisminister rõhutasid kohtumisel Tallinnas ELi ühtsuse olulisust

Välisminister Sven Mikser arutas täna kohtumisel Hispaania välisministri Alfonso María Dastisega Eesti ja Hispaania suhteid, Eesti ELi Nõukogu eesistumist, julgeolekuolukorda, Brexitiga seonduvat ja Euroopa Liidu tulevikku.

Mikser kinnitas, et Eesti ja Hispaania suhted on väga head ning tunnustas oma kolleegi panuse eest Balti riikide julgeolekusse. „Geograafiline kaugus ei takista meil olemast head partnerid ja liitlased. Hindame kõrgelt Hispaania osalust Baltimaade õhuturbemissioonis, lisaks ka panust NATO küberkaitsekeskuse ja Balti Kaitsekolledži tegevusse,“ kinnitas Mikser.

Välisministrid nõustusid, et Euroopa Liit seisab silmitsi mitmete väljakutsetega ning praegusel hetkel on kõige olulisem säilitada ELi ühtsus. „Euroopa Liidu laual on täna Brexit, rändekriis, terrorismivastane võitlus ja mitmed muud küsimused, millega peame ühiselt tegelema. Ainult ühtne ja otsustusvõimeline EL suudab tagada oma kodanike heaolu ja julgeoleku,“ rõhutas ta. „Kindlasti ei tohi me lasta keerulistel teemadel varjutada positiivseid ELi arenguid,“ ütles Mikser.



Tutvustades Eesti ELi Nõukogu eesistumise prioriteete kinnitas Mikser, et üheks eesmärgiks on samuti ühtsuse ja solidaarsuse säilitamine. „Eesti eesistumise märksõnadeks saavad olema turvalisus, kaasamine ja kestlikkus. Eraldi pälvib tähelepanu digivaldkonna arendamine,“ ütles Mikser. Välisminister tõi välja ka idapartnerluse ühe Eesti eesistumise prioriteedina. „Kuid julgeolek on jagamatu ja kindlasti ei jäta me tähelepanuta ka ELi lõunapiiril toimuvat,“ lisas ta.

Kohtumisel arutati ka majanduskoostööd, transatlantilisi suhteid ja strateegilise kommunikatsiooni olulisust.