Eesti IT-sektori vedurid riigikogule: toetame kooseluseadust, seda ei peaks tühistama

Monese koos 26 Eesti tehnoloogiaettevõtte ja -investoriga saadab sel nädalal pöördumise riigikogusse, kus palutakse jätta kehtima 2014. aastal vastu võetud kooseluseadus ning võtta vastu vajalikud rakendussätted seaduse täielikuks jõustumiseks.

Pöördumist on juba toetanud Monese, e-Residency, Transferwise, Taxify, Starship Technologies ja mitmed teised ettevõtted, kes üheskoos annavad tööd tuhandetele inimestele.

Avalduses seisab, et Eesti tehnoloogiaettevõtete ridades töötab väga palju erineva religiooni, nahavärvi, päritolu, koduse keele, seksuaalse ja soolise identiteedi ning tõekspidamistega inimesi.

"Need inimesed töötavad siinsamas Eestis, aidates kaasa Eesti tuntusele maailmaareenil ja makstes siin makse. Nad panustavad Eesti ühiskonda. Nad on meie inimesed. Inimesed on meie kalleim vara - ilma haritud, pühendunud ja andekate töötajateta ei oleks meie ettevõtteid. Seejuures ei hinda me oma töötajaid selle järgi, kelle juurde nad õhtul koju lähevad, vaid selle järgi, millist väärtust nad meile loovad. Meie ettevõtetele ja seeläbi Eesti riigile väärtuse loomisele saavad töötajad täielikult pühenduda aga vaid siis, kui nad ei pea muretsema oma turvalisuse, pereelu seadusliku korralduse või laste tuleviku pärast – oma põhiõiguste pärast," selgitavad ettevõtjad.

"Eesti tehnoloogiaettevõtete kogukond seisab selle eest, et kõigil Eestis elavatel inimestel oleksid võrdsed õigused oma pereelu seaduslikult korraldada. Seetõttu leiame, et vähemalt esimese sammuna on ainuõige jätta kehtima 2016. aastal jõustunud kooseluseadus ning vastu võtta seaduse täies mahus rakendumiseks vajalikud rakendusaktid."

Allpool on nimekiri pöördumist toetavatest tehnoloogiaettevõtetest ja -investoritest.

Norris Koppel, Monese

Markus Villig, Taxify OÜ

Sten Tamkivi, MOVE Guides / Teleport

Sander Gansen, MTÜ Robotex

Karoli Hindriks, Jobbatical

Tõnu Runnel, Voog

Taavi Kotka, ProudEngineers

Gert Stahl, Investorise

Risto Rossar, Insly OÜ

Taavet Hinrikus, TransferWise

Kristel Kruustuk, Testlio

Priit Potter, Plumbr

Kristjan Maruste, COMODULE OÜ

Pärtel Tomberg, Bondora

Herty Tammo, Startup Wise Guys

Ahti Heinla, Starship Technologies

Madis Lämmergas, Rephop

Priit Kaasik, Katana Technologies OÜ

Jevgeni Kabanov, ZeroTurnaround AS

Henri Treude, Spring Capital OÜ

Urmas Peiker ja Kaidi Ruusalepp, Funderbeam

Kaspar Korjus, e-Residency

Ülane Vilumets, Local Guide OÜ

Marii Männiste, Traveller Tours OÜ

Ardo Reinsalu, Stigo OÜ

Paavo Pauklin, Netcorp

Martin Henk, Pipedrive