Eesti Instituudi tegevjuhina jätkab Katrin Maiste

„Kultuurisidemete loomine ja hoidmine on oluline nii headel kui ka keerulistel aegadel, oma osa on selles kõigil – riigiasutustel, kultuuriasutustel ja kodanikeühendustel. Eesti Instituudil on kaks tegevussuunda, esimene on esinduste abil Eesti kultuuri viimine publikuni, teine on infovälja pakkumine omapäraste trükiste ning veebiportaalide kultuur.info ja Estonica.org abil,“ võtab Katrin Maiste instituudi rolli lühidalt kokku. „Kui aga unistada uute esinduste loomisest, siis vaataksin Ukraina ja Jaapani poole. Näen uute kultuuripunktide loomise potentsiaali ka Kesk- ja Lõuna-Euroopas. Samuti tahaksin leida Eestis uusi partnereid ja suurendada instituudi pakutava infovälja levi ka siinses inforuumis. ”

Eesti Instituudi kutsus kokku Lennart Meri 1988. aastal, ametlikult registreeriti instituut 1989. aastal. Tegutsedes mittetulundusühinguna ollakse partneriteks nii loomevalla esindajatele kui ka riigiasutustele. Tihedad sidemed on teiste kultuuriinstituutidega, väliseesti kogukondade ja ülikoolidega. Lisaks Eesti kultuuri levitamisele välismaal on aina aktiivsemalt pakutud keele- ja kultuuriõpet siin elavatele välismaalastele. Instituudil on välismaal kaks filiaali – Ungaris ja Soomes, varem on olnud esindused ka Prantsusmaal ja Rootsis.