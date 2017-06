Eesti eurosaadikud kasutavad hüvitisi büroode jaoks: näiteks Lauristinil kulub kuus 1300 eurot, Toomil 650 eurot

Rahvusvaheline uuring toob välja, et Euroopa Parlamendi saadikute koduriigis asuva büroo kulude üle pole parlamendil mingisugust kontrolli ja eurosaadikud peavad enam kui 4000eurose toetusega sageli üleval koduerakonna kontorit või maksavad renti suisa iseendale.

Eesti europarlamendi saadikutest on büroo ainult pooltel. Näiteks Isamaa ja Res Publica Liidu saadiku Tunne Kelami büroo asub endise kunstiakadeemia hoone kõrval, aadressil Kivisilla 4, vahendab ERR Uudised "Aktuaalset kaamerat". See on kahetoaline ja maksab koos kommunaalidega ligi 600 eurot kuus.

Keskerakondlase Yana Toomi büroo on Roosikrantsi tänaval ja selle rendikulu koos kommunaalidega on ligi 650 eurot.

Sotsiaaldemokraat Marju Lauristin peab aga otse Toompea nõlva all bürood koos oma koduerakonnaga, mille üürist maksab tema ligi 1300 ja ülejäänu erakond.

Hüvitise eest teevad kulutusi ka saadikud, kellel Eestis eraldi bürood ei ole - need on Kaja Kallas, Urmas Paet ja Indrek Tarand. Nemad kasutavad büroo asemel töö tegemiseks kas kodukontorit, kohtuvad inimestega avalikus kohas või rendivad kohtumisteks pindu ajutiselt, nagu teeb näiteks Indrek Tarand.