Eesti esimene eutanaasiaturist Jane Paberit annetas ALS-i fondile hiigelsumma raha: arvan, et see ei ole veel kõik, sest ikka veel tuleb ülekandeid

"Kallid sõbrad! Häid uudiseid ka. Tänu teile tegin ma täna Janno Puusepa fondile ülekande summas 22 tuhat eurot," kirjutas Jane täna päeval oma sotsiaalmeedias.

"Jah, ja ma arvan, et see ei ole veel kõik, sest ikka veel tuleb ülekandeid. Aitäh! Kes veel soovib ALS-i haigeid toetada, siis tehke palun annetus otse Janno Puusepa fondile EE184204278605413008," julgustab Jane inimesi.

"Ma väga tänan teid. Teadmine, et minu laste kaasteelised on nii lahked ja head on meeletu kergendus! PS! Kõigile kiibitsejatele teadmiseks, et ülejäänud kuue miljoni eest ostsin endale kullast muna," heidab Jane sapiste kodanike pihta nalja.

Jane on teadaolevalt esimene eestlane, kes sellise teekonna ette võtab, aga asi läheb veel ebatavalisemaks. Kui üldjuhul tehakse korjandusi, et inimesi ravida, siis Jane otsustas pöörduda sõprade ja avalikkuse poole, et aidata rahastada enda elu lõpetamist. Nimelt, kogu protseduur reisist arstide vastuvõttude ja tuhastamiseni maksab enam kui 10 000 eurot, sellest umbes poole on kliinik valmis Jane erakordselt raske haiguse tõttu ise kinni maksma, aga ülejäänud tuli leida Janel endal.