Eesti avas aukonsuli esinduse San Diegos

Rainer Saksa sõnul aitab esindus tugevdada Eesti kohalolu USA läänekaldal ning edendada Eesti-USA ärisuhteid antud piirkonnas. „Aukonsulid on partneriks meie välisteenistusele ja on olulised käepikendused Eesti kodanike kaitsmiseks, ettevõtete huvide edendamiseks ja kultuuri tutvustamiseks välismaal. Mul on hea meel, et Eesti jälg maailmas on saanud täiendust veel ühe aukonsuli esinduse näol meie jaoks prioriteetses regioonis,“ ütles Saks. Lähitulevikus plaanib Eesti avada ka uue esinduse USA läänerannikul, et teenindada Eesti kodanikke ja ärihuvisid veelgi paremini selles kiiresti arenevas piirkonnas.

Michael Chan on USA ärimees, kes oli Eesti aukonsuliks Arizona osariigis Phoenixis 2011-2018 ning jätkab aukonsulina San Diegos. Aukonsuli teenindada on California osariigi Lõuna-California piirkond ja Nevada osariigi Clark County maakond. Esindus asub aadressil 10901 North Torrey Pines Road, La Jolla, CA 92037.

Eesti Vabariigil on Ameerika Ühendriikides 15 aukonsulit, kes mängivad olulist rolli Eesti huvide esindamisel riigis. Aukonsulite näol on tegemist asukohariigi lugupeetud ja kõrgel ühiskondlikul positsioonil olevate isikutega, kelle üheks funktsiooniks on konsulaarteenuste ja konsulaarabi osutamine Eesti kodanikele välismaal. Samuti aitavad aukonsulid kaasa majandus- ja kultuurisuhete edendamisel.