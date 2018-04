Eesti avab taas saatkonna Budapestis: suhted hõimurahvaga vajavad arendamist

Pärast nelja aasta pikkust pausi avab Eesti välisteenistus taas püsiva tugipunkti Budapestis: seal 1999. aastast tegutsenud saatkond suleti mäletatavasti 2014. aasta suvel.

Välisminister Sven Mikser teatas Delfile pressiteenistuse vahendusel, et Ungari saatkonna taasavamine on üks sammudest, mis Eesti diplomaatiale jõudu juurde annab. Teiste sarnaste sammude seas on näiteks pürgimine ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks.

„Ühe olulisema sammuna taasavame ka oma esinduse Budapestis, et arenda kahepoolseid suhteid hõimurahva ungarlastega ning tugevdada meie kohalolekut Balkanil. Lääne-Balkani poliitika saab olema järgnevate aastate EL üks kesksemaid teemasid ning tingib vajaduse olla piirkonnas esindatud ja tegutseda seal senisest veelgi aktiivsemalt,“ teatas Mikser.

Miks saatkond toona, Urmas Paeti välisministriks oleku ajal kinni pandi, pole üheselt selge. Ungari pani oma Tallinna-saatkonna kinni 2014. aasta sügisel, praegu käib asjaajamine Helsingi esinduse kaudu.