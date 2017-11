Eesti aukonsul Chennais: meil on hea meel, et laevakaitsjad vabadusse lasti

Eesti aukonsul Indias Chennais Kulandaivelu Gomathy Babu Sadacharam kinnitas, et Eesti suursaatkond on laevakaitsjatele osutanud igakülgset abi.

"Suursaadik Riho Kruuv ja konsul Eesti Suursaatkonnast New Delhis koordineerisid juhtumit tihedas koostöös," ütles Eesti aukonsul Kulandaivelu Gomathy Babu Sadacharam Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Eesti aukonsulina Chennais olen osutanud moraalset, logilistilist ja humanitaarabi neile Eesti kodanikele, kes olid üle kahe aasta Chennai vanglas. Eesti saatkond osutas New Delhis ja Chennais kogu juhtumi jooksul ennetavat juriidilist nõustamist ja humanitaarabi. Loomulikult pidid laevakaitsjad välisriigi kodanikena India vanglas toime tulema raskustega nagu harjumatu kliima ja toit, aga meil on hea meel, et nad lasti pärast nõuetekohast õiguskaitset kõrgema kohtu otsusega vabadusse," sõnas Sadacharam.

Üleile saabus Indiast kauaoodatud rõõmusõnum, et Chennai kõrgem kohus on rahuldanud laevakaitsjate apellatsioonikaebuse ja aastaid vangis istunud mehed õigeks mõistnud. 35 laevakaitsjat, kelle seas on ka 14 Eesti kodanikku, peeti Indias kinni juba 2013. aasta oktoobris.

India prokuratuur saab järgmise 90 päeva jooksul kohtuotsuse edasi kaevata. Sellepärast pole veel selge, millal laevakaitsjad saavad koju sõita. Otsus võib tulla juba ülehomme või ka alles 90 päeva pärast.

India Tamil Nadu osariigi politsei arreteeris 35 laevakaitsjat, sealhulgas 14 Eesti kodanikku, 2013. aasta oktoobris. Meeskonnale esitati süüdistus ebaseaduslikus tankimises, ebaseaduslikus relvade käitlemises ja ebaseaduslikus India territoriaalvetesse sisenemises. Vahepeal vabastati laevakaitsjad kautsjoni eest ja 2014. aasta juulis tunnistas Tamil Nadu osariigi kohus neile esitatud süüdistused alusetuks. Sama aasta septembris kaebas India politsei juhtumi edasi India ülemkohtusse. Aasta hiljem saatis ülemkohus laevakaitsjate kohtuasja tagasi Tamil Nadu osariigi kõrgeimasse kohtusse, kus nad mõisteti 2016. aasta alguses viieks aastaks vangi.