Eesti asub ajutiselt selleks nädalaks EL eesistujaks

Riigikantselei ja ministrid said eile teate, et maltalased paluvad kahe ministrite nõukogu läbiviimisel eestlaste abi.

Eesti saab sel nädalal tõsise eesistumise peaproovi, kui neli meie ministrit peavad täitma Malta kolleegide kohad EL ministrite nõukogu juhtidena. Urve Palo, Kadri Simson, Urmas Reinsalu ja Andres Anvelt pidid töönädala teises pooles niikuinii sõitma Luxembourgi oma valdkonna ministrite kohtumistele, ent ootamatult tuleb neil hakata neid kohtumisi ka juhtima.

Põhjus selleks on lihtne, ent siiski üsna kummaline. Pärast möödunud nädalavahetusel toimunud erakorralisi valimisi pole maltalased lihtsalt jõudnud omale uusi ministreid ametisse määrata. Seetõttu palus valimised võitnud peaminister Joseph Muscat, et eestlased ministrite nõukogude juhtimise ajutiselt enda kanda võtaksid.

Siseminister Andres Anvelt sai ootamatust ülesandest teada eile riigikogus Euroopa Liidu asjade komisjoni ees esinedes.

"See info oli kindlasti ootamatu ja pani lähipäevade tegutsemise natuke teise valgusesse. Ma andsin just sel hetkel aru, et mis punktidega seekord justiits- ja siseministrite kohtumine Luxembourgis tegeleb. Aga me saame hakkama, sest iga minister on juba pool aastat oma valdkonnas tõsiselt ette valmistunud ja me teame, kuidas eesistumise juhtimine toimub ja mis probleemid on riikidel üksteise mõistmisel. Selles mõttes on see ka hea kokkusattumus, et homme on mul planeeritud Saksa siseministriga kohtumine ja see on hea, et see toimub just enne siseministrite kohtumist Luxembourgis ja mul on võimalus saada rohkem teada nende poliitilistest suundumustest. Vapralt vastu, pole siin midagi!" sõnas Anvelt.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda tõdes samuti, et selline ettepanek tuli neile ootamatult, kuid kuna Eesti eesistumine toodi nagunii pool aastat varasemaks, on ministeerium harjunud kiirete muutustega kohanema.

"Kindlasti peame tegema oma töös ja ministrite ajakavas muudatusi, aga mitte märkimisväärselt. Oluline on silmas pidada, et Eesti ei esinda veel oma seisukohti eesistujana, vaid jätkab Malta tööd. Eesti eesistumine algab siiski juulist," sõnas Ruuda.