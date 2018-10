Eesti arstide võikad näited alternatiivravi ohvritest: rind kuni roieteni ära mädanenud, hais kõrvulukustav ja silmipimestav

"Kui mina lapse juurde jõudsin oli ta agonaalses seisus - sügava teadvusehäirega, purukuiv, end juba jõuetuks hingeldanud algkoolealine laps, kes oli äärmiselt kõhn, nähtava rasvkoeta, oma vanuse kohta väikest kasvu. Veresuhkur oli kiirabi glükomeetri jaoks mõõdetamatult kõrge. Tõime ta intensiivravi osakonda, kus tema elu suudeti päästa. Lapse emaga tegeles hiljem, ma kuulsin, nii lastekaitse kui sotsiaalamet," kirjeldas Nõmm.

Kivimäe perearstikeskuses praktiseeriv dr Karmen Joller kirjeldas oma patsiendi lugu. 50-aastane meeldiv proua, kellel oli abaluu kohal aastakümneid juba haavand, mida ta erinevate taimsete vahenditega ravinud oli. "See haavand muutus aja jooksul suuremaks. Haises räigelt.

Lõpuks nõustus ta mulle seda näitama. Haavandi diameeter oli u 20-25 cm, põhjas oli näha lagunevat abaluud. Ma olin sellist haavanduvat nahavähki enne vaid vanadest õpikutest näinud," kirjeldab doktor talle avanenud õõva.

"Saatsin ta edasi kirurgi konsultatsioonile. Kirurgi hinnang oli, et naise elu päästmiseks olnuks vaja eemaldada käsi koos õlaliigese ja abaluuga. Naine loomulikult keeldus - mõistan teda," jätkab Joller.

"Biopsia näitas, et tegemist oli healoomulise kasvaja basalioomiga, see tähendab, et seda tüüpi vähk ei metastaseeru ega tule pärast eemaldamist kunagi tagasi. Ta hävitab organismi tasakesi levides ja kudesid kahjustades. Kui operatsioon oleks tehtud kohe, kui haavandumine ilmnes, jäänuks sellest vaid pisike arm, seda oppi saanuks teha ka kohaliku tuimestusega," kirjutab Joller toreda inimese kurvast haigusest.

"Selle naise tappis lõpuks just alternatiivravi. Aga see oli tema enda teadlik ja väga kindel valik," tõdeb Joller.