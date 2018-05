Eesti annab uhhuuteadlastele kutsetunnistusi: meil askeldavad riiklikud energiaresoneerijad ja pendlikeerutajad

Esmapilgul hoomamatul põhjusel on aga Eesti Vabariik ehk meie kõik, maksumaksjad ja kodanikud, nendesamade organisatsioonide kaudu oma õnnistuse andnud ka kõikvõimalikule soolapuhumisele, teadusliku põhjata umbluule ja katteta lubaduste jagamise tööstusele. Näiteks leiab kutsestandardite seast säärase: „Hiina loodusravispetsialist, tase 5“. Kutsestandardit uurides saame teada, et Eesti Vabariik sotsiaalministeeriumi ja haridusministeeriumi kujul tunnistab pädevaks Hiina loodusravi ja kirjeldab vastava spetsialisti tegevust nii: „Ta kasutab erinevaid tehnikaid (nt. keele uurimine), selgitamaks välja kliendi pöördumise põhjused , saades informatsiooni erinevate organsüsteemide seisukorrast ning seejärel annab nõu elustiili muutmiseks (nt toitumine) ja vajaduse korral teostab mitmesuguseid organismi tasakaalustavaid toiminguid.“ Nimetatud „organismi tasakaalustavaid toiminguid teeb“ kõnealune ametimees mõistagi „spetsiaalseid resoneerivaid (energia-) punkte ja kanaleid“ kasutades.

Loe veel

Riik peab sellist keeleuurijat nähtavasti igati vajalikuks asjatundjaks, kuivõrd täpselt samast alajaotusest (Kutsestandardid tervise ja heaolu valdkonnast) leiab ka näiteks farmatseudi, äärmist professionaalsust ja täpsust nõudva eluala kutsestandardi. Kahjuks ei selgu kutsekoja leheküljelt, kui paljude keeleuurijate-energiaresoneerijate oskused on hinnatud riikliku kutsetunnistuse vääriliseks.

Loomulikult pole Eesti riiklikud kutsestandardid piiratud vaid kommunistliku üliriigi loodusravi-teooriatega. Täiendmeditsiini ja loodusravi peadistsipliini raames saab ka spetsialiseeruda, näiteks Tai või Tiibeti loodusterapeudiks, aga ka Eesti loodusterapeudiks. Mõistagi on valikus ka kutsestandard homöopaatia alal.

Homöopaatia-entusiastide töömaale heitis läinud nädalal tähelepanuväärse valguskiire ajaleht Postimees, kust saime lugeda, kuidas homöopaatia-usku perearst Urve Prits Telliskivi perearstikeskusest aastate kaupa ühe patsiendi kroonilist põiepõletikku alternatiivsete meetoditega „ravis“. Selle tegevuse tulemusel kaotas patsient neeru.

Kuidas on ikkagi nii juhtunud, et Eesti Vabariik on säärasele tegevusele andnud oma õnnistuse ja vähe sellest, isegi sertifitseerib soolapuhujaid?

„Kutsetunnistus täiendmeditsiini valdkonnas näitab, et selle omanikul on olemas meditsiinialased baasteadmised, ta tunneb oma pädevuse piire ning tema teadmiste ja oskuste tase vastab standardis kirjeldatud kompetentsusnõuetele,” ütleb Kutsekoja Tervishoiu Kutsenõukogu koordinaator Salome Virkus. Täiendmeditsiini- ja loodusraviteraapia kutsete andjaks ehk kutseeksamite korraldajaks on Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoda.

Aga ikkagi, kas see kutsestandardite jagamine ei seadusta mitte riiklikul tasemel haigetele inimestele katteta lubaduste andmist ja nende raha raiskamist?

„Kutsestandardi olemasolu iseenesest ei muuda ühelgi kutsealal tegutsemist seaduslikuks, samuti nagu kutsestandardi puudumine ei muuda seda ebaseaduslikuks,” vastab Virkus. Ta rõhutab, et täiendmeditsiini kutsestandardis kirjeldatud ametites tegutsemine ei ole keelatud ühegi Eesti seadusega. Samuti ei ole kutsetunnistuse omamine täiendmeditsiini valdkonnas töötamiseks kohustuslik.

„Kutsestandardist saab ka klient teada, mis on töö sisu ning millised on vajalikud oskused selle tegemiseks,” selgitab ta Kutsekoja seisukohta. Seega, kui kedagi peaks painama tunne, et teda „ravinud“ refleksoloog äkki ei ravinudki midagi, vaid mudis niisama jalalabasid, siis lugegu ta muudkui Eesti Vabariigis kehtivat refleksoloogia kutsestandardit, maksku ära ja olgu rahul: see teenus seisnebki jalalabade mudimises.