Eesti annab 3,4 miljonit eurot arenguabi viiele välisriigile

Välisministeerium otsustas eraldada 3,4 miljoni eurot 39 hariduse, kaasamise, IT-arenduse ja ettevõtlusalasele arenguprojektile Ukrainas, Afganistanis, Gruusias, Moldovas ja Valgevenes.

Välisminister Sven Mikseri sõnul on näha, et abi Eesti jaoks olulistes arengukoostöö partnerriikides on väga oodatud ja kõrgelt hinnatud. „Sel aastal oli varasemast suurem huvi erinevate arengukoostööprojektide elluviimiseks. Mul on hea meel, et saame aidata Ukrainas, Afganistanis, Gruusias, Moldovas ja Valgevenes kaasa haridusvaldkonna arengule, toetada naiste ja noorte kaasamist ettevõtlusesse, arendada IT-võimekust ja teisi e-teenuseid ning pakkuda meie teadmisi ja kogemusi,“ sõnas välisminister Mikser.

Ukrainas toetatakse 15 projekti 1,5 miljoni euroga, Gruusias toetatakse 10 projekti 800 tuhande euroga, Moldovas toetatakse 9 projekti kokku 700 tuhande euroga, Valgevenes toetatakse 4 projekti 200 tuhande euroga ning Afganistanis ühte projekti 90 tuhande euroga.

Valdkondlikult saavad toetust 15 haridusprojekti, 6 naiste ja noorte kaasamisprojekti ettevõtlusesse ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arenguprojekti, kolm maapiirkonna ja põllumajanduse arendamise projekti, kaks ettevõtluse arendamise projekti ning lisaks veel ka tervishoiu ja sellega seonduvate e-teenuste edendamisega seonduvat projekti.