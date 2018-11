Eesti Ajalehtede Liit: Eesti Rahvusringhäälingu rahastamine võib olla vastuolus ELi riigiabi reeglitega

Samamoodi on ERRi puhul murekohaks adekvaatse järelevalve ja kontrolli olemasolu ning mõlema liidu hinnangul puudub praegu püsiv ja stabiilne kontrollimehhanism. Riigikontroll on läbi viinud ainult ühe põhjaliku auditi ERRi tegevusest, mille aruandes on välja toodud, et rahvusringhäälingu rahastamises on tuntavaid puudujääke rahastamise läbipaistvuses ning pole täpselt teada, mida ERR eraldatava raha eest saab või ei saa pakkuda.

„Avalik-õigusliku asutuse rahastamine peab toimuma lähtuvalt tema tegevuseesmärkidest ning tuginema riigieelarvelise tegevuse sellisel fokusseerimisel, mis ei tähendaks rünnakut eraettevõtluse vastu,“ sõnas ERLi juhatuse esimees Toomas Vara.

Eesti Ajalehtede Liit (EALL) on ajalehtede ühishuvides tegutsev organisatsioon, mille liikmeskonda kuulub 38 Eestis ilmuvat väljaanne. EALL kaitseb ajalehtede ühiseid huve ja őigusi, lähtudes demokraatliku ajakirjanduse rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest. Eesti Ringhäälingute Liit (ERL) on valitsusväline mittetulundusühing, mis edendab rahvuslikku ringhäälingukultuuri ning esindab raadio- ja televisiooniorganisatsioonide huve. ERLi on koondunud praktiliselt kõik Eesti ringhäälinguorganisatsioonid.