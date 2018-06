Eesti 200 värske tegevjuht Henrik Raave kinnitab, et eesmärk on sügisel erakond luua

Inimesi, kes kogu oma tööaja MTÜ-le pühendavad, on praegu kaks: Raave ise ja Igor Taro. Kokku on MTÜs praegu seitse inimest. Sügiseks on MTÜl vaja aga vähemalt 501 liiget, et erakonna moodustamine võimalik oleks. Liikmete värbamisel loodavad nad Raave sõnul võrgustikule – liikmed lihtalt soovitavad ühinemist oma lähedastele ja sõpradele. „Soovitused, soovitused, soovitused,” kirjeldas Raave seda, kuidas nad eelkõige uusi liikmeid leida loodavad.

Raava ütleb, et nad kavatsevad siiski ka sotsiaalmeedias nähtaval olla, korraldada üritusi ja kohtumisi. Praegu on näiteks kavas uue majanduse esindajatega kohtumine. MTÜ liikmed osalevad ka erinevatel üritustel nagu näiteks Eelarvamusfestival või Haapsalu Noorte Arvamusfestival.

Liikumise rahastamiseks plaanib liikumine kasutada erinevaid viise. Varsti tullakse välja annetuskampaaniaga, milleks kasutatakse internetiplatvormi. Samuti loodavad nad Raave sõnul, et saavad abi suurannetajatelt. „On lootust, et vähemalt esimese otsa tegevuse toetuse osas on allikad olemas,” ütles Raave. Täpsemalt ta suurrahastajaid nimetada ei soovinud, kuid andis mõista, et tegemist on astutajaliikmete hulka kuuluvate inimestega.

Mais avaldatud manifestile andsid oma allkirja Kristiina Tõnisson, Kristina Kallas, Küllike Saar, Priit Alamäe ja Indrek Nuume. Hiljem liitusid liikumisega Igor Taro ja Henrik Raave. Kuigi esialgu asjaosalised eitasid kavatsust erakond moodustada, on siiski plaanipäraselt selles suunas liigutud.